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Политолог Бальбек рассказал о стремлении США создать "незаживающую язву на теле" Украины

Для этого Соединённые Штаты отправляют на территорию Незалежной специально подготовленных наёмников, от которых в случае чего можно было бы дистанцироваться, добавил специалист.

31 января, 10:51
<p>Фото © ТАСС / Николай Лазаренко / Пресс-служба президента Украины</p>

Фото © ТАСС / Николай Лазаренко / Пресс-служба президента Украины

Вашингтон заинтересован в "создании незаживающей язвы на теле украинского государства". Об этом в беседе с RT заявил политолог Руслан Бальбек.

По его словам, для этого Соединённые штаты отправляют на территорию Незалежной специально подготовленных наёмников, чтобы в случае чего от них можно было бы "откреститься".

"Ведь, как показывает история, все грязные операции Запада выполняли вот такие солдаты удачи, чтобы в случае провала можно было смело от них дистанцироваться. Америке не нужна сильная Украина, ей нужны сильные потрясения", — подчеркнул Бальбек.

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Такое заявление политолог сделал в ответ на слова главы Луганской Народной Республики Леонида Пасечника, который рассказал о прибывающих на Украину под видом инструкторов наёмниках.

Напомним, неделю назад в Народной милиции ЛНР заявили о наличии всех факторов подготовки Киева к наступлению в Донбассе: обстановка в регионе напоминает предвоенную, украинские войска активизировались по всей стране. По данным Луганска, Украина стягивает к линии соприкосновения военную технику: реактивные системы залпового огня, самоходную и гаубичную артиллерию. Кроме того, фиксируется прибытие групп спецназа. Глава ДНР Денис Пушилин также заявил о направлении ВСУ противотанковых ракет Javelin в Донбасс. А начальник Народной милиции ЛНР Ян Лещенко сообщил, что в Донбассе замечены наёмники из американской ЧВК Academi.

Авторы
Григорий Воронцов
Григорий Воронцов

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