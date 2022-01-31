Политолог Бальбек рассказал о стремлении США создать "незаживающую язву на теле" Украины

Вашингтон заинтересован в "создании незаживающей язвы на теле украинского государства". Об этом в беседе с RT заявил политолог Руслан Бальбек.

По его словам, для этого Соединённые штаты отправляют на территорию Незалежной специально подготовленных наёмников, чтобы в случае чего от них можно было бы "откреститься".

"Ведь, как показывает история, все грязные операции Запада выполняли вот такие солдаты удачи, чтобы в случае провала можно было смело от них дистанцироваться. Америке не нужна сильная Украина, ей нужны сильные потрясения", — подчеркнул Бальбек.