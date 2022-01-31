Сын актёра Бориса Щербакова рассказал о скорой выписке отца из больницы
По словам Василия, у артиста наблюдается высокий титр антител благодаря вакцинации и ревакцинации. Также он отметил опыт и профессионализм врачей 52-й больницы, куда попал известный актёр.
Борис Щербаков © ТАСС / Епихин Андрей
Сын Бориса Щербакова Василий в беседе с Лайфом рассказал, что его отца выпишут из больницы в течение одного-двух дней.
"У него уже отрицательный ПЦР-тест на коронавирус был на следующий день после госпитализации", — сказал он.
По словам Василия, у отца наблюдается высокий титр антител благодаря вакцинации и ревакцинации. Также он отметил большой опыт и профессионализм врачей 52-й больницы, которые оперативно помогли справиться актёру с инфекцией.
Напомним, что сегодня стало известно, что народный артист России, советский и российский актёр Борис Щербаков вновь был госпитализирован с коронавирусом. Сообщается, что артист обратился к медикам с жалобами на сильную слабость и кашель. Сейчас Щербаков дышит самостоятельно, сатурация — 99%.
Комментариев: 0