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Сын актёра Бориса Щербакова рассказал о скорой выписке отца из больницы

По словам Василия, у артиста наблюдается высокий титр антител благодаря вакцинации и ревакцинации. Также он отметил опыт и профессионализм врачей 52-й больницы, куда попал известный актёр.

31 января, 11:09
<p>Борис Щербаков © ТАСС / Епихин Андрей</p>

Борис Щербаков © ТАСС / Епихин Андрей

Сын Бориса Щербакова Василий в беседе с Лайфом рассказал, что его отца выпишут из больницы в течение одного-двух дней.

"У него уже отрицательный ПЦР-тест на коронавирус был на следующий день после госпитализации", — сказал он.

В России госпитализировали 9090 человек с коронавирусом за сутки

В России госпитализировали 9090 человек с коронавирусом за сутки

По словам Василия, у отца наблюдается высокий титр антител благодаря вакцинации и ревакцинации. Также он отметил большой опыт и профессионализм врачей 52-й больницы, которые оперативно помогли справиться актёру с инфекцией.

Напомним, что сегодня стало известно, что народный артист России, советский и российский актёр Борис Щербаков вновь был госпитализирован с коронавирусом. Сообщается, что артист обратился к медикам с жалобами на сильную слабость и кашель. Сейчас Щербаков дышит самостоятельно, сатурация — 99%.

Авторы
Григорий Воронцов
Григорий Воронцов
Кристина Шайдуллина
Кристина Шайдуллина

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