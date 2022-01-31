Путин поддержал предложение Минюста о создании службы социальной реабилитации бывших осуждённых
Главная задача новой структуры — вернуть граждан, освободившихся из мест заключения, к нормальной жизни и предотвратить риски их возвращения в тюрьму.
Президент Владимир Путин на встрече с министром юстиции Константином Чуйченко. Фото © Kremlin.ru
Президент Владимир Путин поддержал предложение министра юстиции Константина Чуйченко о создании в России специальной службы, которая займётся социальной реабилитацией бывших осуждённых. Такую идею он озвучил на рабочей встрече с главой государства в понедельник. По словам Чуйченко, такая служба могла бы появиться в структуре ФСИН.
"Мы предлагаем создать соответствующую службу в рамках структуры ФСИН, которая будет на системной основе готовить людей к выходу на свободу, заниматься их социальной адаптацией, ресоциализацией и последующей реабилитацией", — предложил министр.
По словам Чуйченко, служба должна работать только на условиях добровольного согласия осуждённого, то есть только в том случае, если он сам обратится за помощью. Тогда при необходимости такому человеку будут предоставлены доступ к социальным и медицинским услугам, возможность получить образование, а также правовое консультирование и психологическая помощь.
"Люди, работающие в этой службе, должны обладать компетенциями в области социального обслуживания, и, собственно говоря, их основная задача — поставить людей на нормальное русло, вернуть их к нормальной человеческой жизни, чтобы затем уже они не совершали преступлений. Мы исходим из того, что такая служба должна примерно насчитывать около 50 тысяч человек, эти люди будут обладать соответствующими знаниями, в том числе и в области психологии", — добавил Чуйченко.
Отметим, что президент Владимир Путин также ждёт от Минюста и Генпрокуратуры предложений по борьбе с пытками в колониях. Об этом говорилось в одном из поручений по итогам большой пресс-конференции российского лидера, которая проходила 23 декабря. Лайф уже сообщал, что в октябре-ноябре 2021 года в Сети выложили видео с издевательствами над заключённым, который содержался в саратовской больнице. Кадры вызвали огромный резонанс: ФСИН начала проверку, а СК возбудил несколько уголовных дел. На фоне скандала президент Владимир Путин освободил Александра Калашникова от должности директора Федеральной службы исполнения наказаний, также в результате проверки УФСИН РФ по Саратовской области уволило 18 сотрудников по отрицательным мотивам. 20 декабря прошлого года стало известно, что в Госдуму внесли документ, предусматривающий ужесточение наказания за насилие со стороны представителей ФСИН и сотрудников других госорганов. Он вводит понятие "запугивание с целью контроля над личностью". Законопроект уже поддержали в кабмине.
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