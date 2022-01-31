Путин поддержал предложение Минюста о создании службы социальной реабилитации бывших осуждённых

Президент Владимир Путин поддержал предложение министра юстиции Константина Чуйченко о создании в России специальной службы, которая займётся социальной реабилитацией бывших осуждённых. Такую идею он озвучил на рабочей встрече с главой государства в понедельник. По словам Чуйченко, такая служба могла бы появиться в структуре ФСИН.

"Мы предлагаем создать соответствующую службу в рамках структуры ФСИН, которая будет на системной основе готовить людей к выходу на свободу, заниматься их социальной адаптацией, ресоциализацией и последующей реабилитацией", — предложил министр.

По словам Чуйченко, служба должна работать только на условиях добровольного согласия осуждённого, то есть только в том случае, если он сам обратится за помощью. Тогда при необходимости такому человеку будут предоставлены доступ к социальным и медицинским услугам, возможность получить образование, а также правовое консультирование и психологическая помощь.