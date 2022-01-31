УЕФА подал в суд на немецкое кафе из-за пиццы "Лига шампиньонов"

УЕФА подал в суд на немецкую пиццерию Wolke из-за того, что в их меню появилась пицца с названием "Лига шампиньонов". Об этом говорится в инстаграме заведения.

Сотрудники пиццерии выложили в Сеть фотографию письма, в котором говорится, что в УЕФА обратились в суд из-за названия блюда. Любопытно, что в самом кафе к этому отнеслись с иронией и даже пригласили сотрудников организации отведать "лучшую грибную пиццу".