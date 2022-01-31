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УЕФА подал в суд на немецкое кафе из-за пиццы "Лига шампиньонов"

В самом заведении к процессу отнеслись с юмором и пригласили чиновников отведать их пиццу.

31 января, 11:20
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

УЕФА подал в суд на немецкую пиццерию Wolke из-за того, что в их меню появилась пицца с названием "Лига шампиньонов". Об этом говорится в инстаграме заведения.

Сотрудники пиццерии выложили в Сеть фотографию письма, в котором говорится, что в УЕФА обратились в суд из-за названия блюда. Любопытно, что в самом кафе к этому отнеслись с иронией и даже пригласили сотрудников организации отведать "лучшую грибную пиццу".

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"Это (иск от УЕФА. — Прим. Лайфа) показывает, что мы с моими ребятами на правильном пути!" — говорится в заявлении пиццерии.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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