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Захарова: Лавров и Блинкен проведут телефонный разговор 1 февраля

Официальный представитель МИД РФ отметила, что очной встречи не планируется. Ранее замгоссекретаря США по политическим делам Нуланд сообщала о возможных контактах на текущей неделе.

31 января, 11:34
<p>Энтони Блинкен и Сергей Лавров © Twitter / <a href="https://twitter.com/SecBlinken/status/1483773725300465665/photo/4" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Secretary Antony Blinken</a>, <a href="https://twitter.com/MID_RF/status/1487746566949675012/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">МИД России</a></p>

Энтони Блинкен и Сергей Лавров © Twitter / Secretary Antony Blinken, МИД России

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 1 февраля проведёт телефонный разговор с госсекретарём США Энтони Блинкеном. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Очная встреча не планируется. Во вторник состоится телефонный разговор Лаврова и Блинкена", — приводит её слова ТАСС.

Лавров заявил, что Россия хочет добрых отношений с США

Лавров заявил, что Россия хочет добрых отношений с США

Ранее замгоссекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд сообщила, что Лавров и Блинкен могут вновь встретиться на текущей неделе. По её словам, Белый дом видит "некоторые признаки" заинтересованности Москвы в новых переговорах по вопросам безопасности.

Предыдущая встреча Сергея Лаврова и Энтони Блинкена состоялась 21 января в Женеве. Переговоры продлились полтора часа. Глава МИД РФ заверил, что встреча продолжалась ровно столько, сколько изначально и планировалось, заметив, что пунктуальность не может быть плохим знаком. Стороны обсудили российский документ о гарантиях безопасности и ситуацию вокруг Украины. Уточнялось, что Лавров предупредил Блинкена о последствиях в случае игнорирования озабоченностей РФ.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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