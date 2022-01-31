Захарова: Лавров и Блинкен проведут телефонный разговор 1 февраля
Официальный представитель МИД РФ отметила, что очной встречи не планируется. Ранее замгоссекретаря США по политическим делам Нуланд сообщала о возможных контактах на текущей неделе.
Энтони Блинкен и Сергей Лавров © Twitter / Secretary Antony Blinken, МИД России
Министр иностранных дел России Сергей Лавров 1 февраля проведёт телефонный разговор с госсекретарём США Энтони Блинкеном. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Очная встреча не планируется. Во вторник состоится телефонный разговор Лаврова и Блинкена", — приводит её слова ТАСС.
Ранее замгоссекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд сообщила, что Лавров и Блинкен могут вновь встретиться на текущей неделе. По её словам, Белый дом видит "некоторые признаки" заинтересованности Москвы в новых переговорах по вопросам безопасности.
Предыдущая встреча Сергея Лаврова и Энтони Блинкена состоялась 21 января в Женеве. Переговоры продлились полтора часа. Глава МИД РФ заверил, что встреча продолжалась ровно столько, сколько изначально и планировалось, заметив, что пунктуальность не может быть плохим знаком. Стороны обсудили российский документ о гарантиях безопасности и ситуацию вокруг Украины. Уточнялось, что Лавров предупредил Блинкена о последствиях в случае игнорирования озабоченностей РФ.
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