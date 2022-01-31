Захарова: Лавров и Блинкен проведут телефонный разговор 1 февраля

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 1 февраля проведёт телефонный разговор с госсекретарём США Энтони Блинкеном. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Очная встреча не планируется. Во вторник состоится телефонный разговор Лаврова и Блинкена", — приводит её слова ТАСС.

Ранее замгоссекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд сообщила, что Лавров и Блинкен могут вновь встретиться на текущей неделе. По её словам, Белый дом видит "некоторые признаки" заинтересованности Москвы в новых переговорах по вопросам безопасности.