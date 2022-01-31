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Песков назвал весьма печальной статистику по убыли населения из-за коронавируса

Важно убедить людей пройти вакцинацию от инфекции, отметил представитель Кремля. Он подчеркнул, что это единственная мера, которая поможет сократить число летальных исходов.

31 января, 11:31
<p>Дмитрий Песков. Фото © ТАСС / Бобылев Сергей</p>

Дмитрий Песков. Фото © ТАСС / Бобылев Сергей

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что статистика по убыли российского населения из-за коронавирусной инфекции весьма печальна.

"Однозначно можно сказать, что это весьма и весьма печальная статистика, весьма и весьма печальные данные. Действительно, мы потеряли очень много наших сограждан из-за эпидемии коронавируса. Причины, конечно, предстоит ещё анализировать и, главное, предстоит дальше убеждать людей вакцинироваться", — сказал представитель Кремля.

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По его словам, вакцинация является единственной мерой, которая способна помочь сократить количество летальных исходов от коронавируса. Он отметил, что большое количество смертей — реальность, в которой мы существуем, а причин летальных исходов может быть много. Принятые правительством меры признаны "весьма эффективными", отметил Песков. Общая система здравоохранения, находящаяся постоянно в состоянии полной мобилизации, работает хорошо. Но, к сожалению, уровень вакцинации населения "оставляет желать лучшего".

"Будем надеяться, что со временем нам удастся повысить этот самый наш общественный порог иммунитета, естественного или благодаря вакцинам возникшего, и это приведёт к снижению количества умирающих", — заключил Песков.

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Ранее Лайф писал, что в России госпитализировали 9090 человек с коронавирусом за сутки. Это на 8% ниже, чем в прошлый день. По данным оперативного штаба, количество госпитализаций снижается в 51 регионе страны.

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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