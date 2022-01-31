Песков назвал весьма печальной статистику по убыли населения из-за коронавируса

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что статистика по убыли российского населения из-за коронавирусной инфекции весьма печальна.

"Однозначно можно сказать, что это весьма и весьма печальная статистика, весьма и весьма печальные данные. Действительно, мы потеряли очень много наших сограждан из-за эпидемии коронавируса. Причины, конечно, предстоит ещё анализировать и, главное, предстоит дальше убеждать людей вакцинироваться", — сказал представитель Кремля.

По его словам, вакцинация является единственной мерой, которая способна помочь сократить количество летальных исходов от коронавируса. Он отметил, что большое количество смертей — реальность, в которой мы существуем, а причин летальных исходов может быть много. Принятые правительством меры признаны "весьма эффективными", отметил Песков. Общая система здравоохранения, находящаяся постоянно в состоянии полной мобилизации, работает хорошо. Но, к сожалению, уровень вакцинации населения "оставляет желать лучшего".

"Будем надеяться, что со временем нам удастся повысить этот самый наш общественный порог иммунитета, естественного или благодаря вакцинам возникшего, и это приведёт к снижению количества умирающих", — заключил Песков.