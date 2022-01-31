Отоларинголог Зайцев рассказал об опасных последствиях "омикрона" для голоса

Новый штамм коронавируса "омикрон" может нанести непоправимый ущерб голосовым связкам вплоть до хрипоты или полной потери голоса. Об этом Ura.ru рассказал отоларинголог, врач высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев.

"Если задняя стенка глотки и нёбные миндалины пропускают удар и инфекция уходит на один этаж ниже, в гортаноглотку, то её слизистая оболочка находится под ударом и голос действительно может пропадать", — сказал эксперт.

Также при "омикроне" может проявиться дисфония, когда голос становится охриплым, или афония — когда голос полностью исчезает, добавил врач. Он отметил, что "дело плохо", если способность нормально говорить не возвращается или возвращается с нарушением, а также если возникает парез или паралич голосовых складок. Зайцев подчеркнул, что в таком случае может быть нанесён необратимый урон голосовому аппарату.

По словам отоларинголога, в группе риска находятся люди, которые от природы более восприимчивы и уязвимы к этим явлениям. Также подобных последствий коронавируса стоит опасаться людям с удалёнными миндалинами, так как у них нет защитника от инфекции на уровне глотки.

Советы по борьбе с подобным недугом дал врач-отоларинголог Иван Лесков. По его словам, восстановление может длиться долгое время. Он отметил, что нужно лечить нос, промывать его солевыми растворами, полоскать горло, можно использовать препараты с противовоспалительным действием.

При вирусных насморках врач рекомендует принимать антигистаминные капли или же блокираторы выброса медиаторов воспаления. Лесков предупредил, что найти их в аптеках стало труднее. В таком случае можно воспользоваться глазными каплями с кромогликатом натрия, которые разрешается капать в нос.