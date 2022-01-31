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Суд арестовал подрывника из серпуховского монастыря

Утром 13 декабря молодой человек привёл в действие самодельное взрывное устройство.

31 января, 11:39

Владислав Струженков © SHOT

Басманный суд Москвы арестовал Владислава Струженкова, который в декабре прошлого года устроил взрыв на территории женского монастыря в подмосковном Серпухове.

"Удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемого Струженкова Владислава Андреевича до 31 марта 2022 года", — рассказали в суде.

Подрывник из серпуховского монастыря заявил, что СВУ взорвалось раньше из-за ошибки в расчётах

Подрывник из серпуховского монастыря заявил, что СВУ взорвалось раньше из-за ошибки в расчётах

Напомним, утром 13 декабря в серпуховском женском монастыре сработало самодельное взрывное устройство. Как писал Лайф, СВУ привёл в действие 18-летний Владислав Струженков, выпускник церковно-приходской школы. В монастырь юноша пришёл во время утренней детской молитвы и попал на видео за минуты до детонации. По последним данным, в результате ЧП пострадало 13 человек. Сам подрывник тоже оказался в больнице.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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