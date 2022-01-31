Суд арестовал подрывника из серпуховского монастыря

Басманный суд Москвы арестовал Владислава Струженкова, который в декабре прошлого года устроил взрыв на территории женского монастыря в подмосковном Серпухове.

"Удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемого Струженкова Владислава Андреевича до 31 марта 2022 года", — рассказали в суде.