Суд арестовал подрывника из серпуховского монастыря
Утром 13 декабря молодой человек привёл в действие самодельное взрывное устройство.
Владислав Струженков © SHOT
Басманный суд Москвы арестовал Владислава Струженкова, который в декабре прошлого года устроил взрыв на территории женского монастыря в подмосковном Серпухове.
"Удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемого Струженкова Владислава Андреевича до 31 марта 2022 года", — рассказали в суде.
Напомним, утром 13 декабря в серпуховском женском монастыре сработало самодельное взрывное устройство. Как писал Лайф, СВУ привёл в действие 18-летний Владислав Струженков, выпускник церковно-приходской школы. В монастырь юноша пришёл во время утренней детской молитвы и попал на видео за минуты до детонации. По последним данным, в результате ЧП пострадало 13 человек. Сам подрывник тоже оказался в больнице.
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