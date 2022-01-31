Польша передаст Украине оборонительное вооружение

Польша приняла решение передать Украине оборонительное вооружение, речь идёт о нескольких десятках тысяч боеприпасов. Об этом сообщил глава польского Бюро национальной безопасности Павел Солох.

"Принято решение передать украинской стороне оборонительное вооружение, вооружение, которое призвано служить обороне, а не нападению. Мы готовы осуществить передачу в любое время", — отметил он.