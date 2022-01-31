Польша передаст Украине оборонительное вооружение
Варшава готова осуществить передачу "нескольких десятков тысяч боеприпасов" в любое время.
Крупнокалиберная автоматическая винтовка. Фото © Getty Images/Jaap Arriens/NurPhoto
Польша приняла решение передать Украине оборонительное вооружение, речь идёт о нескольких десятках тысяч боеприпасов. Об этом сообщил глава польского Бюро национальной безопасности Павел Солох.
"Принято решение передать украинской стороне оборонительное вооружение, вооружение, которое призвано служить обороне, а не нападению. Мы готовы осуществить передачу в любое время", — отметил он.
А ранее на Украину прибыла новая партия военной помощи США. Вашингтон в общей сложности планирует поставить Киеву военную помощь 45 авиарейсами. Поставки включают боеприпасы, противотанковые средства, стрелковое оружие и другие. А вот Германия исключила возможность поставки Незалежной летального оружия, зато Берлин предоставит Киеву пять тысяч касок.
Всё это происходит в последнее время из-за истерии западных СМИ и ряда политиков, которые утверждают, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться в Незалежную. Кроме того, 7 декабря в ходе видеоконференции со своим коллегой Байденом Путин призвал не перекладывать на плечи РФ ответственность за эскалацию вокруг Незалежной, а также ответил на беспокойство Вашингтона из-за "батальонов" РФ возле Украины. Тем не менее риторика Запада не меняется.
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