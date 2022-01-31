Хореограф рассказала, почему фигуристка Медведева ушла от канадского тренера Орсера
Напомним, она сменила наставника в 2018 году, однако два года спустя приняла решение вернуться к Этери Тутберидзе.
Евгения Медведева и ее тренер Брайан Орсер. Фото © ТАСС/Сергей Бобылев
Российская фигуристка Евгения Медведева перестала тренироваться у канадского тренера Брайана Орсера из-за пандемии коронавируса. Об этом журналистам рассказала хореограф Трейси Уилсон.
"Из-за ковида она не могла кататься в Канаде, это был ключевой момент. Мы говорили с ней о будущем, но в тот момент, на этапе Гран-при в России, когда она приняла это решение, к нам ещё не могли вернуться наши фигуристы из других стран", — рассказала Уилсон.
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Напомним, в 2018 году Евгения Медведева ушла от Этери Тутберидзе к канадцу Брайану Орсеру. Однако уже через два года она приняла решение вернуться к российской наставнице, с которой дважды брала золото чемпионатов мира.
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