Хореограф рассказала, почему фигуристка Медведева ушла от канадского тренера Орсера

"Из-за ковида она не могла кататься в Канаде, это был ключевой момент. Мы говорили с ней о будущем, но в тот момент, на этапе Гран-при в России, когда она приняла это решение, к нам ещё не могли вернуться наши фигуристы из других стран", — рассказала Уилсон.