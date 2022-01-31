В Петербурге школьников 7‒11-х классов переводят на удалёнку
Им также запрещено очно посещать кружки и спортивные секции, а также заведения общепита. Так в городе борются с распространением коронавируса.
Фото © Агентство "Москва" / Денис Гришкин
В Санкт-Петербурге для учащихся старших классов общеобразовательных школ вводится дистанционное обучение. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба Смольного. В период с 2 по 13 февраля ученики 7‒11-х классов переводятся на удалёнку. Им также запрещено очно посещать кружки и спортивные секции, за исключением тех ситуаций, когда подросток занимается спортом профессионально.
Кроме того, юным петербуржцам в возрасте до 18 лет нельзя будет посещать объекты розничной торговли. Запрет не распространяется на аптеки и продуктовые магазины. Заведения общественного питания тоже оказались под запретом, за исключением кафе и бистро, расположенных на вокзалах, в аэропортах, гостиницах при проживании и в помещениях образовательных организаций.
Ранее Лайф писал о том, что Минпросвещения не будет переводить всех школьников на удалёнку из-за распространения коронавируса, этот вопрос каждый регион решает самостоятельно с учётом своей эпидемиологической обстановки. К примеру, школьников в Новосибирской области решили отправить на дистанционку. В регионе зафиксирован новый штамм коронавируса "омикрон", который, как заметил губернатор Андрей Травников, более активно распространяется среди детей.
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