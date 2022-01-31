В Петербурге школьников 7‒11-х классов переводят на удалёнку

В Санкт-Петербурге для учащихся старших классов общеобразовательных школ вводится дистанционное обучение. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба Смольного. В период с 2 по 13 февраля ученики 7‒11-х классов переводятся на удалёнку. Им также запрещено очно посещать кружки и спортивные секции, за исключением тех ситуаций, когда подросток занимается спортом профессионально.

Кроме того, юным петербуржцам в возрасте до 18 лет нельзя будет посещать объекты розничной торговли. Запрет не распространяется на аптеки и продуктовые магазины. Заведения общественного питания тоже оказались под запретом, за исключением кафе и бистро, расположенных на вокзалах, в аэропортах, гостиницах при проживании и в помещениях образовательных организаций.