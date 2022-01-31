Арбенина со сцены призвала зрителей и охранников нарушить антиковидные ограничения на концерте в Казани
Артистка устроила скандал и обрекла на крупный штраф организаторов своего выступления в Татарстане. И это на фоне ежедневного роста числа заболевших коронавирусом.
Диана Арбенина. Фото © VK / arbeninad
Диана Арбенина отчитала охранников со сцены за соблюдение антиковидных ограничений. Видео © t.me / mash_iptash
Солистка музыкальной группы "Ночные снайперы" Диана Арбенина на концерте на "Татнефть-арене" в Казани отчитала охранников за соблюдение антикоронавирусных ограничений. Об этом пишет телеграм-канал Mash Iptash.
"Пожалуйста, не надо трогать людей. Пусть они идут к сцене, пусть они танцуют. Извините, конечно, вы от кого нас защищаете? Я просто понять не могу. Может, таким образом вы пытаетесь изменить цифры заболевших ковидом? Не смешите меня, пожалуйста", — сказала Арбенина.
Таким образом рок-исполнительница рискует пополнить список звёзд, сотрудничество с которыми обернулось для концертных площадок штрафом за несоблюдение антиковидных ограничений. Лайф сообщал, что московский Главclub могут закрыть на 90 суток за отсутствие масок на концерте российской рок-группы Ssshhhiiittt!. Напомним, что организаторов концерта рэпера L’One в Москве тоже могут оштрафовать на 1 млн рублей. Судя по кадрам с мероприятия, зрители пренебрегали масками и не соблюдали социальную дистанцию.
Ранее иммунолог Николай Крючков спрогнозировал сроки глобальной стабилизации ситуации с коронавирусом. При этом он подчеркнул, что речь не идёт о конце пандемии. Однако, по словам эксперта, управляемость эпидемическим процессом резко вырастет. То есть потребуются меньшие ресурсы для его контроля.
Комментариев: 1
ковидные меры надо соблюдать, но если кому-то сложно понять очевидные вещи - эти люди вообще выходить не должны!!!