Арбенина со сцены призвала зрителей и охранников нарушить антиковидные ограничения на концерте в Казани

Диана Арбенина отчитала охранников со сцены за соблюдение антиковидных ограничений. Видео © t.me / mash_iptash

Солистка музыкальной группы "Ночные снайперы" Диана Арбенина на концерте на "Татнефть-арене" в Казани отчитала охранников за соблюдение антикоронавирусных ограничений. Об этом пишет телеграм-канал Mash Iptash.

"Пожалуйста, не надо трогать людей. Пусть они идут к сцене, пусть они танцуют. Извините, конечно, вы от кого нас защищаете? Я просто понять не могу. Может, таким образом вы пытаетесь изменить цифры заболевших ковидом? Не смешите меня, пожалуйста", — сказала Арбенина.

Таким образом рок-исполнительница рискует пополнить список звёзд, сотрудничество с которыми обернулось для концертных площадок штрафом за несоблюдение антиковидных ограничений. Лайф сообщал, что московский Главclub могут закрыть на 90 суток за отсутствие масок на концерте российской рок-группы Ssshhhiiittt!. Напомним, что организаторов концерта рэпера L’One в Москве тоже могут оштрафовать на 1 млн рублей. Судя по кадрам с мероприятия, зрители пренебрегали масками и не соблюдали социальную дистанцию.