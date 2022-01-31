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Сборная Польши, которую ждёт матч с Россией, назвала имя нового главного тренера

Специалист знаком отечественным болельщикам, так как в этом сезоне команда под его руководством обыграла московский "Спартак".

31 января, 12:18

Фото © pzpn.pl

Бывший наставник варшавской "Легии" Чеслав Михневич стал главным тренером сборной Польши, которой в марте этого года предстоит играть против команды России в рамках стыков ЧМ-2022.

Как заметил президент Федерации футбола Польши Цезари Кулеша, в национальной федерации вели переговоры с целым рядом специалистов, однако выбор был сделан в пользу Михневича, так как у него есть все необходимые качества для того, чтобы вывести команду на ЧМ в Катар.

Сборная России может сыграть стыковые матчи ЧМ-2022 на стадионе "Динамо"

Сборная России может сыграть стыковые матчи ЧМ-2022 на стадионе "Динамо"

Добавим, что стыковой матч ЧМ-2022 Россия – Польша состоится 24 марта. В случае победы наша сборная встретится с победителем пары Чехия – Швеция. Встреча также пройдёт в родных для нашей команды стенах.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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