Сборная Польши, которую ждёт матч с Россией, назвала имя нового главного тренера
Специалист знаком отечественным болельщикам, так как в этом сезоне команда под его руководством обыграла московский "Спартак".
Фото © pzpn.pl
Бывший наставник варшавской "Легии" Чеслав Михневич стал главным тренером сборной Польши, которой в марте этого года предстоит играть против команды России в рамках стыков ЧМ-2022.
Как заметил президент Федерации футбола Польши Цезари Кулеша, в национальной федерации вели переговоры с целым рядом специалистов, однако выбор был сделан в пользу Михневича, так как у него есть все необходимые качества для того, чтобы вывести команду на ЧМ в Катар.
Добавим, что стыковой матч ЧМ-2022 Россия – Польша состоится 24 марта. В случае победы наша сборная встретится с победителем пары Чехия – Швеция. Встреча также пройдёт в родных для нашей команды стенах.
Комментариев: 0