Сборная Польши, которую ждёт матч с Россией, назвала имя нового главного тренера

Бывший наставник варшавской "Легии" Чеслав Михневич стал главным тренером сборной Польши, которой в марте этого года предстоит играть против команды России в рамках стыков ЧМ-2022.

Как заметил президент Федерации футбола Польши Цезари Кулеша, в национальной федерации вели переговоры с целым рядом специалистов, однако выбор был сделан в пользу Михневича, так как у него есть все необходимые качества для того, чтобы вывести команду на ЧМ в Катар.