Столтенберг анонсировал готовность НАТО к диалогу с Россией по безопасности

Североатлантический альянс чётко дал понять, что готов к диалогу с Россией. Об этом на ютуб-канале американской газеты The Washington Post заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

"Военное наращивание со стороны России необъяснимо и неоправданно. Именно России следует его объяснить, [приступить к] деэскалации и начать серьёзный политический диалог с НАТО и его союзниками. Мы ясно дали понять, что готовы к нему", — сказал Столтенберг.