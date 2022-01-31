Столтенберг анонсировал готовность НАТО к диалогу с Россией по безопасности
Вместе с тем генсек альянса подчеркнул, что прошедшие переговоры с Москвой были правильным шагом к поиску политического решения для выхода из напряжённых отношений.
Йенс Столтенберг © Сайт НАТО
Североатлантический альянс чётко дал понять, что готов к диалогу с Россией. Об этом на ютуб-канале американской газеты The Washington Post заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
"Военное наращивание со стороны России необъяснимо и неоправданно. Именно России следует его объяснить, [приступить к] деэскалации и начать серьёзный политический диалог с НАТО и его союзниками. Мы ясно дали понять, что готовы к нему", — сказал Столтенберг.
Вместе с тем генсек альянса подчеркнул, что саммит Россия – НАТО был правильным шагом к поиску политического решения для выхода из напряжённых отношений. Также Столтенберг указал, что конфиденциальность является обязательным условием для дипломатического успеха.
Напомним, что посол США в Москве Джон Салливан передал письменный ответ Вашингтона в российский МИД 26 января. Представленный Россией проект документа по гарантиям европейской безопасности включает в себя такие позиции, как исключение дальнейшего расширения альянса на восток, отказ от использования территории третьих стран в случае подготовки или осуществления вооружённого нападения друг на друга, а также отказ от создания военных баз на территории стран, входивших в состав СССР и не являющихся членами НАТО. Требования Москвы обсуждались 10 января на встрече с представителями Вашингтона и 12 января — на заседании Совета Россия – НАТО.
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