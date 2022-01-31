Небензя удивился заявлениям о "ста тысячах" военных на границе с Украиной

Заявления о том, что Россия "собрала сто тысяч военных" на границе с Украиной, ничем и никем не подтверждены, заявил постпред России при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совета Безопасности ООН.

"Откуда взялась цифра в сто тысяч военнослужащих, которые расположены, как вы утверждаете, на российско-украинской границе, хотя это не так? Мы нигде эту цифру не называли и не подтверждали. Мы помним эти приёмы ещё с тех пор, как покойный госсекретарь США Колин Пауэлл размахивал в этом зале пробиркой с неизвестным веществом в качестве доказательств наличия оружия массового уничтожения в Ираке", — сказал Небензя.

При этом дипломат отметил, что оружие так и не нашли, но всем известно, как события в Ираке развивались далее. По его словам, всё говорит о том, что Вашингтон готов принести Киев в жертву своим геополитическим интересам.