Член ОП Воронцов: Идея о снижении нештрафуемого порога скорости требует проработки

Председатель комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по безопасности Александр Воронцов считает, что инициатива о снижении нештрафуемого порога скорости с 20 до 10 километров в час направлена на повышение количества наказаний и требует чёткой проработки — в частности, с экспертным сообществом.

"Не так давно мы перешли и с 10 на 20 км/ч, и была тоже большая дискуссия. И когда поднялось обсуждение опять вернуться к 10 км/ч, то у экспертного сообщества поддержки идея не нашла. И заостриться только штрафах тоже будет неправильно. Даже если смотреть технически и если вы сами водитель, то понимаете, что чуть-чуть нажал — и уже скорость больше на 10–12 км/ч. Мы все давно не на "жигулях" ездим, здесь надо исходить из здравого смысла, автопарк обновился", — сказал Воронцов Лайфу.

Как указал собеседник, любой законопроект, связанный с финансами и штрафами, требует чёткой проработки, поскольку на судебных приставов ляжет очень большая нагрузка. В том случае, если сейчас снова придётся менять закон, то всё должно быть технически продумано вместе с экспертами, добавил член ОП.

"Надо чётко продумать эту историю. Поэтому ЕР и в частности [Андрей] Турчак говорит об этом, что всё должно быть технически чётко проработано и с экспертным сообществом", — заключил Воронцов.