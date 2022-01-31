Джонсон: Противостояние России сейчас важнее вопроса о моей отставке

Сейчас самым важным является борьба с Россией, а не попытки отправить в отставку премьер-министра Великобритании. Об этом Борис Джонсон заявил, выступая в парламенте Соединённого Королевства.

"Репутация нашей страны в мире зиждется на том, что мы быстрее всех крупных экономик Европы осуществили вакцинацию, что британский ВВП растёт быстрее, чем во всех остальных странах G7, на нашей способности объединить союзников в противостоянии Владимиру Путину", — сказал он.

По словам Джонсона, именно на этом сосредоточен мир и сам политик и на этом же должны быть сосредоточены депутаты. Так премьер ответил на заявление оппозиционного парламентария, посчитавшего, что отказ Джонсона покинуть пост после скандала с вечеринками на Даунинг-стрит во время локдауна наносит ущерб международной репутации королевства.

Напомним, что кабмин Британии подтвердил нарушения на вечеринках в резиденции Джонсона во время локдауна, что вызвало вопрос об его отставке. Сам премьер уже извинился за эти мероприятия, заметив, что извлечёт уроки из скандала. Также он добавил, что незамедлительно внесёт изменения в организацию работы Даунинг-стрит.