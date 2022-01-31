НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его

Постпред Франции при ООН раскрыл место проведения следующей встречи "нормандского формата"

По словам Николя де Ривьера, Европейский союз готов развивать свои отношения с Россией, если та выберет путь дипломатии и диалога. Этого и будет добиваться французская сторона, добавил он.

31 января, 16:49
<p>Постоянный представитель Франции при ООН Николя де Ривьер © ТАСС / Luiz Rampelotto / Europa Newswire</p>

Постоянный представитель Франции при ООН Николя де Ривьер © ТАСС / Luiz Rampelotto / Europa Newswire

Следующая встреча политических советников лидеров "нормандского формата" пройдёт в Берлине. Об этом рассказал постоянный представитель Франции при ООН Николя де Ривьер.

"Мы будем продолжать свои усилия в этом направлении на следующем заседании, которое скоро планируется провести в Берлине", — сказал он на заседании Совета безопасности.

Также Ривьер заявил, что Европейский союз готов развивать свои отношения с Россией, если та выберет путь дипломатии и диалога. Именно этого пути будет добиваться французская сторона на следующих переговорах "нормандского формата".

"Непростой разговор": Козак рассказал об итогах встречи советников лидеров "нормандской четвёрки"

"Непростой разговор": Козак рассказал об итогах встречи советников лидеров "нормандской четвёрки"

"Если будет выбран путь диалога и сотрудничества, Европейский союз готов развивать отношения с Россией на основе единого, долговременного и стратегического подхода", — сказал он.

Ранее Зеленский рассказал об обсуждении "нормандского формата" с "другом" Украины Макроном. По словам лидера Незалежной, "пока существует благоприятный климат для диалога, нужно наполнять время встречами и переговорами". "Нормандский формат" он назвал одним из шагов ради мира.

Авторы
Григорий Воронцов
Григорий Воронцов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1