Постпред Франции при ООН раскрыл место проведения следующей встречи "нормандского формата"

Следующая встреча политических советников лидеров "нормандского формата" пройдёт в Берлине. Об этом рассказал постоянный представитель Франции при ООН Николя де Ривьер.

"Мы будем продолжать свои усилия в этом направлении на следующем заседании, которое скоро планируется провести в Берлине", — сказал он на заседании Совета безопасности.

Также Ривьер заявил, что Европейский союз готов развивать свои отношения с Россией, если та выберет путь дипломатии и диалога. Именно этого пути будет добиваться французская сторона на следующих переговорах "нормандского формата".

"Если будет выбран путь диалога и сотрудничества, Европейский союз готов развивать отношения с Россией на основе единого, долговременного и стратегического подхода", — сказал он.