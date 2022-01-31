Постпред Франции при ООН раскрыл место проведения следующей встречи "нормандского формата"
По словам Николя де Ривьера, Европейский союз готов развивать свои отношения с Россией, если та выберет путь дипломатии и диалога. Этого и будет добиваться французская сторона, добавил он.
Постоянный представитель Франции при ООН Николя де Ривьер © ТАСС / Luiz Rampelotto / Europa Newswire
Следующая встреча политических советников лидеров "нормандского формата" пройдёт в Берлине. Об этом рассказал постоянный представитель Франции при ООН Николя де Ривьер.
"Мы будем продолжать свои усилия в этом направлении на следующем заседании, которое скоро планируется провести в Берлине", — сказал он на заседании Совета безопасности.
Также Ривьер заявил, что Европейский союз готов развивать свои отношения с Россией, если та выберет путь дипломатии и диалога. Именно этого пути будет добиваться французская сторона на следующих переговорах "нормандского формата".
"Если будет выбран путь диалога и сотрудничества, Европейский союз готов развивать отношения с Россией на основе единого, долговременного и стратегического подхода", — сказал он.
Ранее Зеленский рассказал об обсуждении "нормандского формата" с "другом" Украины Макроном. По словам лидера Незалежной, "пока существует благоприятный климат для диалога, нужно наполнять время встречами и переговорами". "Нормандский формат" он назвал одним из шагов ради мира.
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