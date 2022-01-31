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Небензя: Если бы не Запад, Россия и Украина по сей день жили бы в духе добрососедства

По словам российского постпреда при ООН, в результате госпереворота в 2014 году к власти в Киеве пришли националисты, радикалы, русофобы и просто нацисты, промывающие мозги жителям страны.

31 января, 16:44
<p>Василий Небензя на заседании Совбеза ООН. Фото © ТАСС / AP Photo / Richard Drew</p>

Василий Небензя на заседании Совбеза ООН. Фото © ТАСС / AP Photo / Richard Drew

Россия и Украина и по сей день жили бы в духе добрососедства и взаимовыгодного сотрудничества, если бы не спровоцировавшие и поддержавшие государственный переворот в Незалежной в 2014 году западные коллеги. Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совбеза.

"Если бы не наши западные коллеги, которые спровоцировали и поддержали в 2014 году кровавый антиконституционный переворот, приведший к власти в Киеве националистов, радикалов, русофобов и просто нацистов, мы бы и по сей день жили в духе добрососедства и взаимовыгодного сотрудничества", — заметил Небензя.

Небензя: США пытаются ввести мир в заблуждение относительно ситуации вокруг Украины

Небензя: США пытаются ввести мир в заблуждение относительно ситуации вокруг Украины

По словам дипломата, жителям Украины активно промывают мозги, мотивируют русофобские радикальные настроения и приучают к мысли о том, что для светлого будущего стране нужно не налаживать отношения с соседями, а любой ценой стремиться в Евросоюз и НАТО.

Лайф напоминает, что в последнее время в западных СМИ и усилиями ряда политиков нагнетается обстановка вокруг Украины: они утверждают, что Россия якобы стягивает войска к границе с Незалежной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться в Незалежную. Тем не менее риторика Запада не меняется.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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