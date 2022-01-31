Небензя: Если бы не Запад, Россия и Украина по сей день жили бы в духе добрососедства

Россия и Украина и по сей день жили бы в духе добрососедства и взаимовыгодного сотрудничества, если бы не спровоцировавшие и поддержавшие государственный переворот в Незалежной в 2014 году западные коллеги. Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совбеза.

"Если бы не наши западные коллеги, которые спровоцировали и поддержали в 2014 году кровавый антиконституционный переворот, приведший к власти в Киеве националистов, радикалов, русофобов и просто нацистов, мы бы и по сей день жили в духе добрососедства и взаимовыгодного сотрудничества", — заметил Небензя.

По словам дипломата, жителям Украины активно промывают мозги, мотивируют русофобские радикальные настроения и приучают к мысли о том, что для светлого будущего стране нужно не налаживать отношения с соседями, а любой ценой стремиться в Евросоюз и НАТО.