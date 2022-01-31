В ООН призвали все стороны воздержаться от провокаций вокруг ситуации на Украине
По словам замгенсека организации Розмари Ди Карло, лучшим способом поддержания безопасности во всём мире является достижение "взаимно приемлемых договорённостей".
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Организация Объединённых Наций (ООН) призывает все стороны воздержаться от линии нагнетания напряжённости вокруг Украины. С таким заявлением выступила заместитель генерального секретаря ООН по политическим вопросам и миротворчеству Розмари Ди Карло, выступая на заседании Совета Безопасности.
"Мы призываем все стороны воздержаться от провокационной риторики и действий с тем, чтобы увеличить шансы на успех дипломатических усилий", — отметила она, подчеркнув, что в ООН сильно обеспокоены ростом напряжённости вокруг Украины.
По словам замгенсека организации, лучшим способом поддержания безопасности во всём мире является достижение "взаимно приемлемых договорённостей". ООН готова поддерживать соответствующие шаги в этом направлении, добавила Розмари Ди Карло.
Ранее Лайф сообщал, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал США не нагнетать напряжённость вокруг Украины. Представитель Кремля отметил, что в последнее время в западной прессе появляется большое количество непроверенной и провокационной информации о том, что на самом деле происходит в Незалежной.
Напомним, что в последнее время в западных СМИ и усилиями ряда политиков нагнетается обстановка вокруг Украины: они утверждают, что Россия якобы стягивает войска к границе с Незалежной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться в Незалежную. Тем не менее риторика Запада не меняется.
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