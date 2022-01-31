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Небензя: США пытаются ввести мир в заблуждение относительно ситуации вокруг Украины

По его словам, нынешнее заседание СБ ООН предлагают созвать "из-за домыслов и безосновательных обвинений", которые Россия неоднократно опровергала.

31 января, 15:52

Василий Небензя. Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ

США пытаются ввести мир в заблуждение об истинном положении дел вокруг Украины, заявил постпред России при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совбеза.

"Делегация Соединённых Штатов в пояснении к своему предложению по созванному сегодня заседанию указала, что рассматривает расположение российских войск на российской же территории в качестве угрозы международному миру. Это является не только неприемлемым вмешательством во внутренние дела нашего государства, но и попыткой введения в заблуждение международного сообщества", — отметил дипломат.

Небензя подчеркнул, что нынешнее заседание СБ ООН предлагают созвать "из-за домыслов и безосновательных обвинений", которые Россия неоднократно опровергала.

Совбез ООН проголосовал за проведение заседания по Украине

Совбез ООН проголосовал за проведение заседания по Украине

В последнее время в западных СМИ и усилиями ряда политиков нагнетается обстановка вокруг Украины: они утверждают, что Россия якобы стягивает войска к границе с Незалежной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться в Незалежную. Тем не менее риторика Запада не меняется.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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