Небензя: США пытаются ввести мир в заблуждение относительно ситуации вокруг Украины

США пытаются ввести мир в заблуждение об истинном положении дел вокруг Украины, заявил постпред России при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совбеза.

"Делегация Соединённых Штатов в пояснении к своему предложению по созванному сегодня заседанию указала, что рассматривает расположение российских войск на российской же территории в качестве угрозы международному миру. Это является не только неприемлемым вмешательством во внутренние дела нашего государства, но и попыткой введения в заблуждение международного сообщества", — отметил дипломат.

Небензя подчеркнул, что нынешнее заседание СБ ООН предлагают созвать "из-за домыслов и безосновательных обвинений", которые Россия неоднократно опровергала.