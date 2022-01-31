В Черкесске задержали двух братьев, расстрелявших мужчину из-за кровной мести

В Черкесске задержали братьев, напавших на 34-летнего Азамата Каджакова прямо в центре города. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Всё произошло вечером 29 января, задержать 27-летнего Темирлана Касаева, выстрелившего в Каджакова, по предварительным данным, из-за кровной мести, правоохранители смогли спустя сутки. Также был задержан 22-летний брат подозреваемого, который добивал пострадавшего дубинкой. Они уже признались в содеянном. Сейчас Каджаков находится в больнице с огнестрельными ранениями ног. Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство, совершённое общеопасным способом группой лиц".