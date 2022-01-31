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В Черкесске задержали двух братьев, расстрелявших мужчину из-за кровной мести

Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство, совершённое общеопасным способом группой лиц". Фигуранты уже во всём сознались правоохранителям.

31 января, 15:45
<p>Момент нападения на прохожего в Черкесске © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/chp_kchr/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">chp_kchr</a></p>

Момент нападения на прохожего в Черкесске © Instagram / chp_kchr

В Черкесске задержали братьев, напавших на 34-летнего Азамата Каджакова прямо в центре города. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Всё произошло вечером 29 января, задержать 27-летнего Темирлана Касаева, выстрелившего в Каджакова, по предварительным данным, из-за кровной мести, правоохранители смогли спустя сутки. Также был задержан 22-летний брат подозреваемого, который добивал пострадавшего дубинкой. Они уже признались в содеянном. Сейчас Каджаков находится в больнице с огнестрельными ранениями ног. Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство, совершённое общеопасным способом группой лиц".

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Ранее Лайф опубликовал видео произошедшего. Местные жители считают, что нападение может быть связано с кровной местью. В комментариях под видео с инцидентом один из пользователей рассказал, что пострадавший якобы причастен к смерти родственника напавших, но в своё время ушёл от правосудия.

Авторы
Григорий Воронцов
Григорий Воронцов

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