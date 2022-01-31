В Черкесске задержали двух братьев, расстрелявших мужчину из-за кровной мести
Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство, совершённое общеопасным способом группой лиц". Фигуранты уже во всём сознались правоохранителям.
Момент нападения на прохожего в Черкесске © Instagram / chp_kchr
В Черкесске задержали братьев, напавших на 34-летнего Азамата Каджакова прямо в центре города. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Всё произошло вечером 29 января, задержать 27-летнего Темирлана Касаева, выстрелившего в Каджакова, по предварительным данным, из-за кровной мести, правоохранители смогли спустя сутки. Также был задержан 22-летний брат подозреваемого, который добивал пострадавшего дубинкой. Они уже признались в содеянном. Сейчас Каджаков находится в больнице с огнестрельными ранениями ног. Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство, совершённое общеопасным способом группой лиц".
Ранее Лайф опубликовал видео произошедшего. Местные жители считают, что нападение может быть связано с кровной местью. В комментариях под видео с инцидентом один из пользователей рассказал, что пострадавший якобы причастен к смерти родственника напавших, но в своё время ушёл от правосудия.
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