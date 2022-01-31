Премьер Канады Трюдо заразился ковидом
Он добавил, что чувствует себя хорошо, но будет на этой неделе работать удалённо.
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Фото © ТАСС / The Canadian Press/PA Images
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что получил положительный результат теста на коронавирус.
"Сегодня утром я получил положительный результат теста на CoViD-19. Я чувствую себя хорошо, и на этой неделе я продолжу работать удалённо в соответствии с рекомендациями органов здравоохранения", — написал он в "Твиттере".
Премьер также призвал всех привиться и пройти ревакцинацию.
А ранее сегодня стало известно, что бывший федеральный канцлер Германии Герхард Шрёдер и его жена Со Ён Ким-Шрёдер тоже заболели коронавирусом.
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