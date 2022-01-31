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Совбез ООН проголосовал за проведение заседания по Украине

За выступили 10 стран, для проведения встречи было необходимо девять голосов в поддержку. Против высказались Россия и Китай.

31 января, 15:25

Заседание Совета Безопасности ООН. Фото © ТАСС / Li Muzi / Xinhua via ZUMA Wire

Совет Безопасности ООН проголосовал за проведение инициированного США заседания по ситуации вокруг Украины. За выступили 10 стран, против — Россия и Китай, три воздержались.

США выразили готовность выслушать позицию России на заседании СБ ООН по Украине

США выразили готовность выслушать позицию России на заседании СБ ООН по Украине

Напомним, США запросили на понедельник открытую встречу Совбеза ООН по Украине. Постоянный представитель Вашингтона Линда Томас-Гринфилд заявила, что на предстоящей встрече Штаты хотят обсудить "угрожающее поведение России", "наращивание российского военного присутствия на границе".

При этом первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский ранее назвал созыв заседания "PR-трюком" США.


Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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