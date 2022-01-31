Совбез ООН проголосовал за проведение заседания по Украине
За выступили 10 стран, для проведения встречи было необходимо девять голосов в поддержку. Против высказались Россия и Китай.
Заседание Совета Безопасности ООН. Фото © ТАСС / Li Muzi / Xinhua via ZUMA Wire
Совет Безопасности ООН проголосовал за проведение инициированного США заседания по ситуации вокруг Украины. За выступили 10 стран, против — Россия и Китай, три воздержались.
Напомним, США запросили на понедельник открытую встречу Совбеза ООН по Украине. Постоянный представитель Вашингтона Линда Томас-Гринфилд заявила, что на предстоящей встрече Штаты хотят обсудить "угрожающее поведение России", "наращивание российского военного присутствия на границе".
При этом первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский ранее назвал созыв заседания "PR-трюком" США.
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