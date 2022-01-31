Совбез ООН проголосовал за проведение заседания по Украине

Совет Безопасности ООН проголосовал за проведение инициированного США заседания по ситуации вокруг Украины. За выступили 10 стран, против — Россия и Китай, три воздержались.

Напомним, США запросили на понедельник открытую встречу Совбеза ООН по Украине. Постоянный представитель Вашингтона Линда Томас-Гринфилд заявила, что на предстоящей встрече Штаты хотят обсудить "угрожающее поведение России", "наращивание российского военного присутствия на границе".