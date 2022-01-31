Прилучный потребовал от владельца заведения в Калининграде 4,5 млн рублей за избиение
Также в отношении фигуранта уголовного дела иск подала ООО "А1 Студио", потребовав с него 1,1 млн рублей в качестве имущественного ущерба. Драка актёра произошла осенью 2020 года.
Павел Прилучный © Instagram / bugevuge
Российский актёр Павел Прилучный требует через суд возмещения морального вреда и имущественного ущерба в размере почти 4,5 миллиона рублей после избиения, случившегося в ночном клубе Калининграда осенью 2020 года. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Ленинградский районный суд города.
"Гражданский иск в суд заявлен адвокатом Прилучного к гражданину Семёнову. Возмещение морального вреда и имущественного ущерба оценено в 4 миллиона 438 тысяч рублей", — уточнили в инстанции.
Кроме того, к владельцу заведения Владимиру Семёнову заявлен иск об имущественном ущербе на 1,1 млн рублей. Он был подан ООО "А1 Студио".
Напомним, Прилучный подрался с владельцем ночного клуба в Калининграде Семёновым в ноябре 2020 года. По данным следствия, мужчина несколько раз ударил актёра, который участвовал в городе в съёмках сериала "В клетке". Причиной агрессии следователи считают личную неприязнь. Уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека" находится на стадии расследования. После операции внешность артиста изменилась настолько, что его не узнали даже поклонники.
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