Прилучный потребовал от владельца заведения в Калининграде 4,5 млн рублей за избиение

Российский актёр Павел Прилучный требует через суд возмещения морального вреда и имущественного ущерба в размере почти 4,5 миллиона рублей после избиения, случившегося в ночном клубе Калининграда осенью 2020 года. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Ленинградский районный суд города.

"Гражданский иск в суд заявлен адвокатом Прилучного к гражданину Семёнову. Возмещение морального вреда и имущественного ущерба оценено в 4 миллиона 438 тысяч рублей", — уточнили в инстанции.

Кроме того, к владельцу заведения Владимиру Семёнову заявлен иск об имущественном ущербе на 1,1 млн рублей. Он был подан ООО "А1 Студио".