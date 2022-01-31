"Спартак" намерен взыскать с экс-гендиректора Газизова более 100 миллионов рублей

Московский "Спартак" намерен взыскать с бывшего генерального директора команды Шамиля Газизова более 100 миллионов рублей. Об этом РИА "Новости" рассказала юрист Татьяна Завьялова.

"Когда Шамиль Газизов уходил из "Спартака", он списал 88 миллионов с расчётного счёта клуба. На тот момент он уже не был генеральным директором. Хотелось бы эти деньги получить обратно и с процентами", — заявила Завьялова, отметив, что сумма требований перевалит за 100 миллионов рублей.