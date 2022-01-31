"Спартак" намерен взыскать с экс-гендиректора Газизова более 100 миллионов рублей
Напомним, функционер и клуб продолжают выяснять отношения между собой в суде после увольнения в декабре 2020 года.
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Московский "Спартак" намерен взыскать с бывшего генерального директора команды Шамиля Газизова более 100 миллионов рублей. Об этом РИА "Новости" рассказала юрист Татьяна Завьялова.
"Когда Шамиль Газизов уходил из "Спартака", он списал 88 миллионов с расчётного счёта клуба. На тот момент он уже не был генеральным директором. Хотелось бы эти деньги получить обратно и с процентами", — заявила Завьялова, отметив, что сумма требований перевалит за 100 миллионов рублей.
Напомним, Шамиль Газизов работал генеральным директором в "Спартаке" с июля по декабрь 2020 года. Сейчас он занимает аналогичный пост в "Уфе". Отметим, что после увольнения из стана красно-белых Газизов обратился в суд с требованием выплатить ему всё выходное пособие. Однако в декабре ему было отказано в этом.
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