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Экс-канцлер ФРГ Шрёдер и его супруга заразились коронавирусом

Ранее они сделали бустерную прививку от ковида. Отмечается, что серьёзных симптомов у пары нет.

31 января, 15:04

Бывший федеральный канцлер Германии Герхард Шрёдер и его жена Со Ён Ким-Шрёдер. Фото © Instagram / soyeonschroederkim

Бывший федеральный канцлер Германии Герхард Шрёдер и его жена Со Ён Ким-Шрёдер заболели коронавирусом. Об этом написала супруга политика в "Инстаграме".

"К сожалению, мы заразились. Мы оба не имеем серьёзных симптомов. Вероятно, потому что нам сделали бустерную прививку", — сообщила она.

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Ранее Лайф рассказывал, что Иван Охлобыстин заразился коронавирусом. Звезда "Интернов" не раскрывает подробности о своём состоянии.

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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