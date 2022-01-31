Экс-канцлер ФРГ Шрёдер и его супруга заразились коронавирусом

Бывший федеральный канцлер Германии Герхард Шрёдер и его жена Со Ён Ким-Шрёдер заболели коронавирусом. Об этом написала супруга политика в "Инстаграме".

"К сожалению, мы заразились. Мы оба не имеем серьёзных симптомов. Вероятно, потому что нам сделали бустерную прививку", — сообщила она.