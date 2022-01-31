Экс-канцлер ФРГ Шрёдер и его супруга заразились коронавирусом
Ранее они сделали бустерную прививку от ковида. Отмечается, что серьёзных симптомов у пары нет.
Бывший федеральный канцлер Германии Герхард Шрёдер и его жена Со Ён Ким-Шрёдер. Фото © Instagram / soyeonschroederkim
Бывший федеральный канцлер Германии Герхард Шрёдер и его жена Со Ён Ким-Шрёдер заболели коронавирусом. Об этом написала супруга политика в "Инстаграме".
"К сожалению, мы заразились. Мы оба не имеем серьёзных симптомов. Вероятно, потому что нам сделали бустерную прививку", — сообщила она.
Ранее Лайф рассказывал, что Иван Охлобыстин заразился коронавирусом. Звезда "Интернов" не раскрывает подробности о своём состоянии.
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