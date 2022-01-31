Актриса Ирина Безрукова — о последней встрече с Куравлёвым в медцентре: Выглядел хорошо

Актриса Ирина Безрукова призналась, что недавно посещала медицинский центр, где находился народный артист РСФСР Леонид Куравлёв, и тогда он выглядел опрятно и хорошо. Об этом она написала в "Инстаграме".

"Ещё совсем недавно я была в том медицинском центре, где находился Леонид Вячеславович. Приезжала туда по своим делам. И когда мы проходили по коридорам — администратор предложила зайти к Леониду Вячеславовичу. Мы постучали и вошли к нему в комнату. Но он задремал, и, конечно же, я не стала его тревожить. Только обратила внимание, что выглядел он очень опрятно и вполне хорошо", — отметила артистка.