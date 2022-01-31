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Актриса Ирина Безрукова — о последней встрече с Куравлёвым в медцентре: Выглядел хорошо

Новость о смерти 85-летнего артиста стала для неё обескураживающей. Безрукова призналась, что не может описать словами, насколько обидно и жалко терять таких великих людей.

31 января, 14:59
<p>Леонид Куравлёв © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CZYz9ZEo8Tg/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">irina_bezrukova_official</a></p>

Леонид Куравлёв © Instagram / irina_bezrukova_official

Актриса Ирина Безрукова призналась, что недавно посещала медицинский центр, где находился народный артист РСФСР Леонид Куравлёв, и тогда он выглядел опрятно и хорошо. Об этом она написала в "Инстаграме".

"Ещё совсем недавно я была в том медицинском центре, где находился Леонид Вячеславович. Приезжала туда по своим делам. И когда мы проходили по коридорам — администратор предложила зайти к Леониду Вячеславовичу. Мы постучали и вошли к нему в комнату. Но он задремал, и, конечно же, я не стала его тревожить. Только обратила внимание, что выглядел он очень опрятно и вполне хорошо", — отметила артистка.

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Безрукова призналась, что, если бы не пневмония, Куравлёв, вероятнее всего, вернулся бы в свою семью. Новость об уходе артиста просто обескуражила Безрукову, призналась она.

"Не описать словами, насколько обидно и жалко терять великих людей, особенно когда они уходят из-за болезни! Последние годы забрали так много жизней самой легендарной эпохи!" — добавила артистка.

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Напомним, 30 января стало известно о смерти актёра Леонида Куравлёва. Артисту было 85 лет. Как сообщал Лайф, 17 января результаты КТ показали у него обширное поражение лёгких. О том, что Куравлёва доставили в реанимацию с подозрением на коронавирус, стало известно 10 января. Позже сын актёра сообщил, что тесты отца на ковид дали отрицательный результат. Из-за сопутствующих заболеваний состояние артиста ухудшилось, и 12 января ему сделали операцию на желудке. Куравлёв находился под личным контролем главного врача Коммунарки Дениса Проценко. 21 января СМИ сообщили, что его выписали из Коммунарки и перевели в хоспис.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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