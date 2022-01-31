Дом моды Dolce & Gabbana решил отказаться от натурального меха

Итальянский дом моды Dolce & Gabbana с 2022 года не будет использовать натуральный мех и ангорскую шерсть при создании своих коллекций. Об этом заявил руководитель группы по коммуникациям и маркетингу в модном доме Феделе Узаи, пишет Vogue Business.

"Мы работаем над созданием более устойчивого будущего, в котором использование меха животных не может рассматриваться. Вся система моды играет важную роль в социальной ответственности, которую необходимо продвигать и поощрять", — говорится в заявлении, распространённом компанией совместно с зоозащитной организацией Humane Society International.

Отмечается, что теперь Dolce & Gabbana собирается производить одежду и аксессуары из экомеха. Причём модный дом продолжит работать с мастерами по выделке мехов, чтобы рабочие места сохранились.