Дом моды Dolce & Gabbana решил отказаться от натурального меха
Теперь одежду и аксессуары будут производить из экомеха. При этом, чтобы сохранить рабочие места, компания продолжит работать с мастерами по выделке мехов.
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Итальянский дом моды Dolce & Gabbana с 2022 года не будет использовать натуральный мех и ангорскую шерсть при создании своих коллекций. Об этом заявил руководитель группы по коммуникациям и маркетингу в модном доме Феделе Узаи, пишет Vogue Business.
"Мы работаем над созданием более устойчивого будущего, в котором использование меха животных не может рассматриваться. Вся система моды играет важную роль в социальной ответственности, которую необходимо продвигать и поощрять", — говорится в заявлении, распространённом компанией совместно с зоозащитной организацией Humane Society International.
Отмечается, что теперь Dolce & Gabbana собирается производить одежду и аксессуары из экомеха. Причём модный дом продолжит работать с мастерами по выделке мехов, чтобы рабочие места сохранились.
Ранее стилист Владислав Лисовец объяснил, почему шуб не должно быть в гардеробе. Эксперт убеждён, что современный человек, который следит за модой, сегодня сделает выбор в пользу искусственных изделий. По его словам, мех стал антитрендом, а вещи из него выглядят "по-варварски".
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