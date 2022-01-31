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Актёр Максимов рассказал, что Мережко до последнего скрывал болезнь от близких

Артист отметил, что кинематографист в последний их разговор говорил явно ослабевшим голосом. На это режиссёр пошутил, что пародирует Андрона Кончаловского.

31 января, 14:40
<p>Виктор Мережко. Фото © ТАСС / Денис Вышинский</p>

Виктор Мережко. Фото © ТАСС / Денис Вышинский

Смерть режиссёра Виктора Мережко стала неожиданностью даже для его самых близких друзей. Как сообщил актёр Виталий Максимов, изначально кинематографист скрывал своё пребывание в больнице, а потом — настоящую причину госпитализации.

"Мы близко сошлись с ним недавно, с апреля прошлого года. Пять дней назад он позвонил из Питера и сказал, что поправляется, пожелал мне здоровья... Я поинтересовался, нужна ли помощь, не понимая, что он со мной прощается," — рассказал артист на своей странице в "Фейсбуке".

По его словам, Мережко только сообщил, что якобы попал под машину и находится в реабилитационном центре из-за травмы. При этом режиссёр попросил Максимова об этом никому не сообщать, опасаясь "наглых желторотых сплетников". Актёр отметил, что во время разговора у деятеля культуры был сипловатый, явно ослабевший голос, на что режиссёр пошутил, что прикидывается Андроном Кончаловским.

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"Ни слова ни о каком ковиде... А сегодня ночью пришла эта жуткая весть..." поделился актёр.

Максимов добавил, что он знал Мережко как сильнейшего человека, который в свои 84 года умудрялся выполнять по 100 приседаний и 50 отжиманий ежедневно. Актёр также отметил, что по сценариям режиссёра было снято более 80 фильмов, которые рассказывали "о нас всех, и мужчинах, и женщинах, о родителях и детях, о Родине, которую он очень любил".

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Напомним, 30 января стало известно ещё об одной потере в мире искусства — на 85-м году жизни скончался сценарист, драматург и кинорежиссёр Виктор Мережко. Его дочь рассказала, что у народного артиста, скорее всего, был коронавирус, но он не обращался к врачам и занимался самолечением, пока сын "через скандал не скрутил его и не отвёз на КТ", где выяснилось, что у него одно лёгкое поражено на 90%, а второе — на 95%. Состояние Мережко едва удалось стабилизировать, как ему потребовалась операция под общим наркозом — у режиссёра отнялась нога. Вскоре после этого он начал угасать и его не стало.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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