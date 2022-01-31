Актёр Максимов рассказал, что Мережко до последнего скрывал болезнь от близких

Смерть режиссёра Виктора Мережко стала неожиданностью даже для его самых близких друзей. Как сообщил актёр Виталий Максимов, изначально кинематографист скрывал своё пребывание в больнице, а потом — настоящую причину госпитализации.

"Мы близко сошлись с ним недавно, с апреля прошлого года. Пять дней назад он позвонил из Питера и сказал, что поправляется, пожелал мне здоровья... Я поинтересовался, нужна ли помощь, не понимая, что он со мной прощается," — рассказал артист на своей странице в "Фейсбуке".

По его словам, Мережко только сообщил, что якобы попал под машину и находится в реабилитационном центре из-за травмы. При этом режиссёр попросил Максимова об этом никому не сообщать, опасаясь "наглых желторотых сплетников". Актёр отметил, что во время разговора у деятеля культуры был сипловатый, явно ослабевший голос, на что режиссёр пошутил, что прикидывается Андроном Кончаловским.

"Ни слова ни о каком ковиде... А сегодня ночью пришла эта жуткая весть..." — поделился актёр.

Максимов добавил, что он знал Мережко как сильнейшего человека, который в свои 84 года умудрялся выполнять по 100 приседаний и 50 отжиманий ежедневно. Актёр также отметил, что по сценариям режиссёра было снято более 80 фильмов, которые рассказывали "о нас всех, и мужчинах, и женщинах, о родителях и детях, о Родине, которую он очень любил".