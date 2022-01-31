"Невероятная милота": Греющий лапки новосибирский манул покорил сердца миллионов людей по всему миру

Манул греет лапки на пушистом хвосте © Instagram / romanpaulov

Новосибирский фотограф и программист Роман Паулов снял умилительный ролик с манулом из местного зоопарка, который греет лапки. За три дня видео набрало в "Инстаграме" 6,1 миллиона просмотров.

На кадрах видно, что манул сначала широко зевает, а потом устраивает передние лапки на пушистый хвост. Вероятнее всего, зверёк делает это для того, чтобы они не мёрзли. Под постом с видеороликом тысячи пользователей со всего мира оставили восторженные отзывы. "Это можно смотреть бесконечно! Невероятная милота", "Мимимишность — 100%", "Ох уж эти лапки", "Какой красивый пухляш", — высказались комментаторы.

Стоит отметить, что опубликовавший трогательное видео новосибирец давно увлекается фотосъёмкой манулов. На странице в "Инстаграме" Романа Паулова опубликовано множество постов с этими хищникам, однако такой шквал внимания произошёл впервые.