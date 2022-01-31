"Невероятная милота": Греющий лапки новосибирский манул покорил сердца миллионов людей по всему миру
Стоит отметить, что опубликовавший трогательный ролик программист Роман Паулов давно увлекается фотосъёмкой этих диких животных, однако такой шквал внимания получил впервые.
Кадр из видео © Instagram / romanpaulov
Манул греет лапки на пушистом хвосте © Instagram / romanpaulov
Новосибирский фотограф и программист Роман Паулов снял умилительный ролик с манулом из местного зоопарка, который греет лапки. За три дня видео набрало в "Инстаграме" 6,1 миллиона просмотров.
На кадрах видно, что манул сначала широко зевает, а потом устраивает передние лапки на пушистый хвост. Вероятнее всего, зверёк делает это для того, чтобы они не мёрзли. Под постом с видеороликом тысячи пользователей со всего мира оставили восторженные отзывы. "Это можно смотреть бесконечно! Невероятная милота", "Мимимишность — 100%", "Ох уж эти лапки", "Какой красивый пухляш", — высказались комментаторы.
Стоит отметить, что опубликовавший трогательное видео новосибирец давно увлекается фотосъёмкой манулов. На странице в "Инстаграме" Романа Паулова опубликовано множество постов с этими хищникам, однако такой шквал внимания произошёл впервые.
А ранее Лайф сообщал, что впервые за 100 лет в Приморье увидели козлёнка амурского горала. Его появление подтвердило теорию о присутствии в этом районе размножающейся группы краснокнижных животных.
Комментариев: 0