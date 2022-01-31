Барановскую затравили после слухов о любовной связи с Лепсом

Телеведущую Юлию Барановскую закидали гневными комментариями в "Инстаграме" после того, как журналистка Ксения Собчак "обнародовала" её любовную связь с певцом Григорием Лепсом на шоу "Вечерний Ургант". Сама же многодетная мать слухи никак не комментирует, пишет kp.ru.

Как только Собчак по секрету на всю страну объявила о романе Барановской и Лепса, люди пошли за разъяснениями к телеведущей в соцсеть. "Юля там, где бабло и красивые мужчины", — написал один из пользователей. "Уже сюда прицепилась!" — прокомментировал другой.

"Неужели это правда про Лепса, Юля. Скажите, что это всё сплетни", — написал подписчик Барановской.