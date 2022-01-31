Барановскую затравили после слухов о любовной связи с Лепсом
Некоторые заявили, что телеведущая находится там, "где есть деньги и красивые мужчины". Напомним, что Лепс официально развёлся с женой 20 декабря.
Юлия Барановская. Фото © Instagram / baranovskaya_tv
Телеведущую Юлию Барановскую закидали гневными комментариями в "Инстаграме" после того, как журналистка Ксения Собчак "обнародовала" её любовную связь с певцом Григорием Лепсом на шоу "Вечерний Ургант". Сама же многодетная мать слухи никак не комментирует, пишет kp.ru.
Как только Собчак по секрету на всю страну объявила о романе Барановской и Лепса, люди пошли за разъяснениями к телеведущей в соцсеть. "Юля там, где бабло и красивые мужчины", — написал один из пользователей. "Уже сюда прицепилась!" — прокомментировал другой.
"Неужели это правда про Лепса, Юля. Скажите, что это всё сплетни", — написал подписчик Барановской.
Ранее Лайф писал, что 20 декабря 2021-го суд официально развёл Лепса с женой после 20 лет брака. Что стало причиной разлада, остаётся до сих пор загадкой. Тогда же ведущая программы "Давай поженимся!" Роза Сябитова назвала Лепса завидным женихом, но призвала дать ему время после развода. Главная сваха страны уверена, что невестам стоит подождать, пока музыкант придёт в себя и у него возникнет желание создать новую семью.
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