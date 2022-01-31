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Кулеба заявил о готовности Киева к конструктивным переговорам с Москвой

Однако он заметил, что Незалежная хочет добиться, чтобы именно Россия пошла на уступки, ведь сейчас для неё "наступило время демонстрировать искреннюю заинтересованность в мире".

31 января, 14:14
<p>Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10159549023243389&set=pb.690053388.-2207520000..&type=3" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Dmytro Kuleba</a></p>

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Фото © Facebook / Dmytro Kuleba

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев готов к конструктивным переговорам с Москвой, однако не собирается идти на уступки.

"Украина готова к конструктивным переговорам, но никто не будет на нас давить, никто не будет ни к чему нас принуждать, потому что Украина уже сделала достаточно для мира", — сказал Кулеба, заметив, что теперь шаг за Москвой.

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По словам министра, Киев не готов идти на очередные уступки Москве, если та "сначала не остановит свою военную эскалацию". Он заметил, что Незалежная хочет добиться, чтобы именно Россия пошла на уступки, ведь сейчас для неё "наступило время демонстрировать искреннюю заинтересованность в мире".

А ранее Кулеба рассказал об экономических проблемах Украины из-за паники вокруг "войны". Глава МИД Незалежной отметил, что страна и её партнёры совместно работают над тем, чтобы "избежать худших сценариев".

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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