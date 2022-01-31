Кулеба заявил о готовности Киева к конструктивным переговорам с Москвой

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев готов к конструктивным переговорам с Москвой, однако не собирается идти на уступки.

"Украина готова к конструктивным переговорам, но никто не будет на нас давить, никто не будет ни к чему нас принуждать, потому что Украина уже сделала достаточно для мира", — сказал Кулеба, заметив, что теперь шаг за Москвой.

По словам министра, Киев не готов идти на очередные уступки Москве, если та "сначала не остановит свою военную эскалацию". Он заметил, что Незалежная хочет добиться, чтобы именно Россия пошла на уступки, ведь сейчас для неё "наступило время демонстрировать искреннюю заинтересованность в мире".