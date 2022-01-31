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Психолог Петрова объяснила, как избавиться от негативных установок

Эксперт советует прорабатывать позитивное мышление с самого пробуждения. По словам специалиста, всегда нужно помнить, что на самом деле не реальность определяет наши убеждения, а совсем наоборот.

31 января, 14:01

© Pexels

Реальность вокруг создаётся мыслями, которые находятся в голове у человека, и именно от них зависит, какая будет ваша жизнь: полна позитивных событий или же наоборот. О том, как выявить свои негативные установки и убрать их, рассказала психолог Наталья Петрова.

Специалист отметила, что зачастую взрослые бессознательно формируют негативные установки у детей с самого раннего возраста. К примеру, если мама у девочки была несчастлива в браке, то наследница может вырасти с убеждением, что все мужчины являются врагами. По словам психолога, в будущем девушка обязательно столкнётся с трудностями во взаимоотношениях с противоположным полом.

"Хорошая новость в том, что мы можем менять свои негативные установки на противоположные. Как? Повторяя новые установки каждый раз, когда в голову приходит негативная мысль. Представим, что женщина считает себя глупой и часто мысленно ругает себя. И каждый раз, когда это происходит, лучше сразу мысленно или вслух произносить противоположную фразу. Но она должна быть правдивой", — цитирует Петрову газета "Петербургский дневник".

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Специалист советует прорабатывать позитивные установки с самого пробуждения. К примеру, каждое утро стоит начинать день с утверждений "Я здоров" или "Я полон энергии и жизни". Как подчеркнула психолог, всегда нужно помнить, что на самом деле не реальность определяет наши убеждения, а совсем наоборот.

А ранее психолог Юрий Мурадян рассказал о способах справиться со страхом будущего. По его словам, сегодня на фоне пандемии коронавируса, напряжённой социально-политической и экономической обстановки в мире у людей часто наблюдается массовый невроз.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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