Вирусолог Чумаков спрогнозировал сроки стабилизации ситуации с "омикроном" в России

Стабилизация ситуации с "омикроном" в Москве и Санкт-Петербурге может наступить в конце февраля, а во всей России — в апреле. Об этом в беседе с телеканалом "360" рассказал научный сотрудник Института молекулярной биологии имени В.А. Энгельгардта, доктор биологических наук, профессор, вирусолог Пётр Чумаков.

Однако, по его словам, рассуждая о стабилизации, нужно прояснить, о чём конкретно идёт речь. Например, если говорить о падении летальности, то "омикрон" уже ниже по этому показателю в десять раз, чем предыдущие штаммы. Однако это происходит на фоне стремительного роста числа заболевших.

Поэтому о стабилизации ситуации с коронавирусом пока говорить рано, подчеркнул Чумаков. Тем не менее, по его прогнозам, в некоторых регионах России заболеваемость может пойти на спад уже в скором времени.

"Я думаю, что в конце февраля в Москве стабилизация наступит и в Петербурге, а в стране, наверное, к апрелю", — сказал специалист.

Рассуждать же о стабилизации ситуации во всём мире пока сложно, считает Чумаков, так как на данный момент переболела или вакцинирована только половина населения Земли.

"Китайцы сейчас будут самым слабым звеном. Потому что если они немного расслабятся и перестанут всё контролировать, то у них будет вспышка. А если они будут всё контролировать, то экономика у них может очень сильно пострадать", — заключил эксперт.