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Беглов назвал пятую волну ковида в Петербурге самой массовой за всё время

Особенностью нынешней вспышки стал рост заболеваемости среди детей: из общего числа инфицированных ковид подтвердился почти у 26 тысяч.

31 января, 12:57
<p>Фото © ТАСС / Александр Демьянчук</p>

Фото © ТАСС / Александр Демьянчук

Санкт-Петербург переживает пятую волну пандемии коронавируса, она стала самой массовой. Об этом заявил губернатор города Александр Беглов.

"Она [волна] самая массовая за всё время пандемии. По всей стране отмечается вертикальный рост заболеваемости. Неделю назад в Петербурге ежедневно заболевало 9–10 тысяч человек, последние дни — 15–18 тысяч", отметил он.

По словам Беглова, особенностью этой волны стал рост заболеваемости среди детей: из общего числа инфицированных ковид подтвердился почти у 26 тысяч детей.

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При этом ранее врач Детской городской клинической больницы № 5 имени Филатова Елена Дондурей назвала рост числа больных "омикроном" детей сигналом конца пандемии.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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