Беглов назвал пятую волну ковида в Петербурге самой массовой за всё время

Санкт-Петербург переживает пятую волну пандемии коронавируса, она стала самой массовой. Об этом заявил губернатор города Александр Беглов.

"Она [волна] самая массовая за всё время пандемии. По всей стране отмечается вертикальный рост заболеваемости. Неделю назад в Петербурге ежедневно заболевало 9–10 тысяч человек, последние дни — 15–18 тысяч", — отметил он.

По словам Беглова, особенностью этой волны стал рост заболеваемости среди детей: из общего числа инфицированных ковид подтвердился почти у 26 тысяч детей.