Беглов назвал пятую волну ковида в Петербурге самой массовой за всё время
Особенностью нынешней вспышки стал рост заболеваемости среди детей: из общего числа инфицированных ковид подтвердился почти у 26 тысяч.
Фото © ТАСС / Александр Демьянчук
Санкт-Петербург переживает пятую волну пандемии коронавируса, она стала самой массовой. Об этом заявил губернатор города Александр Беглов.
"Она [волна] самая массовая за всё время пандемии. По всей стране отмечается вертикальный рост заболеваемости. Неделю назад в Петербурге ежедневно заболевало 9–10 тысяч человек, последние дни — 15–18 тысяч", — отметил он.
По словам Беглова, особенностью этой волны стал рост заболеваемости среди детей: из общего числа инфицированных ковид подтвердился почти у 26 тысяч детей.
При этом ранее врач Детской городской клинической больницы № 5 имени Филатова Елена Дондурей назвала рост числа больных "омикроном" детей сигналом конца пандемии.
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