Жену экс-защитника сборной Парагвая застрелили во время концерта

Жену бывшего защитника сборной Парагвая по футболу Ивана Торреса модель Кристину Аранду застрелили во время музыкального фестиваля Jaumina Fest. Об этом пишет Daily Star.

Издание отмечает, что именно спортсмен помогал доставить свою возлюбленную в больницу. В реанимации девушка провела 25 минут, после чего скончалась. Известно, что в перестрелке погиб ещё один зритель, пришедший на концерт.