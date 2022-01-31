Жену экс-защитника сборной Парагвая застрелили во время концерта
Именно спортсмен привёз возлюбленную в больницу, однако врачи не сумели спасти её.
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Жену бывшего защитника сборной Парагвая по футболу Ивана Торреса модель Кристину Аранду застрелили во время музыкального фестиваля Jaumina Fest. Об этом пишет Daily Star.
Издание отмечает, что именно спортсмен помогал доставить свою возлюбленную в больницу. В реанимации девушка провела 25 минут, после чего скончалась. Известно, что в перестрелке погиб ещё один зритель, пришедший на концерт.
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Целью нападавшего, как отмечается в публикации, был местный наркоторговец. Сейчас полиция разбирается в обстоятельствах этого инцидента.
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