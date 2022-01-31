Нары вместо славы: Как один из самых талантливых футболистов мира оказался насильником и может загубить свою карьеру Мейсон Гринвуд, судя по всему, попал в грандиозный скандал. Его девушка откровенно показала всему миру следы его издевательств, а сам футболист уже арестован. 31 января, 12:28 Мейсон Гринвуд. Фото © ТАСС / PA Wire / PA Images

Карьера 20-летнего нападающего "Манчестер Юнайтед" Мейсона Гринвуда развивалась достаточно стремительно. От дебюта до головокружительных голов и успехов прошло совсем немного времени. Трибуны его обожали, а тренеры доверяли. Однако теперь Гринвуд — герой феноменального скандала, который, уже понятно, серьёзно отразится на его карьере. Лайф рассказывает, что произошло и какой теперь будет карьера талантливого футболиста.

Избивал и принуждал к сексу свою девушку

Ещё пару месяцев назад Мейсон Гринвуд претендовал на приз Golden Boy, который вручают лучшему молодому игроку мира. Его талант оценивали по достоинству, ибо было за что. Однако утром 30 января девушка футболиста Гарриет Робсон выложила достаточно скандальные сториз в своём инстаграме, которые моментально заметили во всём мире.

Робсон показала синяки на разных частях своего тела, а также окровавленное лицо. Признаться честно, от увиденного становилось достаточно жутко. По словам девушки, всё это сделал именно Мейсон Гринвуд.

Девушка Мейсона Гринвуда Хэрриэт Робсон. Фото © Instagram / hasrobson

"Для всех, кто хотел знать, что Мейсон Гринвуд делает со мной", — написала Робсон.

Показала всему миру барышня не только жуткие кадры синяков, но и поделилась аудиозаписями достаточно любопытных бесед Гринвуда с ней. В частности, запись была сделана 22 октября 2021 года после того, как девушка отказала футболисту в сексе. В итоге Гринвуд ворвался в комнату к девушке и начал всячески её оскорблять, унижать и склонять к половому акту.

— Меня не волнует, что ты не хочешь секса со мной, слышишь?! Мне плевать, что ты не хочешь заниматься со мной сексом, слышишь? Я тебя вежливо попросил, а ты не хочешь. Что ещё ты хочешь, чтобы я сделал? — говорил Гринвуд.

Реакция была мгновенной. Сначала издание Manchester Evening News опубликовало официальное заявление "Манчестер Юнайтед", в котором клуб, по большому счёту, отказался от комментариев, но ясно дал понять, что насилие осуждает. Немногим позже появилась информация, что Гринвуда отстранили от тренировок, а кульминация всего этого произошла уже ближе к ночи по московскому времени: футболист был арестован.

Есть, правда, и ещё один любопытный нюанс: Робсон через некоторое время после того, как выложила в Сеть снимки и аудиозаписи, всё удалила, даже информацию о себе в аккаунте. Потом часть из них вернула, но в любом случае и этот момент не остался незамеченным со стороны болельщиков и представителей прессы.

К слову, Робсон и Гринвуд вместе с 2019 года, тогда они оба учились в школе. Если про Мейсона Гринвуда всё известно — он суперталантливый футболист одного из лучших клубов в мире, — то до вчерашнего дня про Харриет Робсон мало кто знал. Ей всего лишь 19 лет, и она модель. В её инстаграме можно встретить немало "спонсорских" постов.

Что будет с карьерой Мейсона Гринвуда?

Фото © ТАСС / PA Wire / PA Images

Здесь можно даже начать грустить. Один из главных талантов мирового футбола, надежда "Манчестера", любимец Уле Гуннара Сульшера, который до недавнего времени и тренировал МЮ. В свои 20 лет он действительно восхищал. А отзывы о нём были более чем прекрасные.

— Он феноменален. У него очевидный и сильный прогресс. Мейсон выкладывается на каждой тренировке и не щадит себя во время матчей. Думаю, если он ещё пару сезонов будет работать на таком уровне, то вырастет в настоящую звезду, — говорил про Гринвуда экс главный тренер МЮ Уле Гуннар Сульшер.

Судя по тому, как стремительно развивались события вчерашнего дня, карьере Гринвуда — конец. Сейчас он обвиняемый по очень серьёзному делу. За домашнее насилие ему может светить до пяти лет тюрьмы, за сексуальные преступления — от четырёх до семи. Будут ли сроки суммироваться — загадка, особенно сейчас. Зависеть всё будет от того, как пойдёт разбирательство по делу.

Ясно одно: "Манчестер Юнайтед" дорожит своей репутацией максимально серьёзно. Понятно, что пока клуб не будет спешить с какими-то действиями, но по его имиджу эта история ударит очень серьёзно. Гринвуд уже точно не сыграет в нескольких ближайших матчах, а может, и вообще не выйдет на поле несколько лет. И для молодого суперталанта это может значить конец, ибо потеря формы и возможное тюремное заключение могут стать существенным ударом по амбициям.

Однако для Мейсона Гринвуда это уже далеко не первый скандал. ‎В сентябре 2020-го Гринвуд и Фил Фоден (игрок "Манчестер Сити") устроили загул в Исландии. Тогда они пригласили в отель девушек, чем нарушили ковидный регламент. В итоге — исключение из сборной. Позднее в СМИ появилось видео, на котором Гринвуд развлекается с веселящим газом, а пресса напоминала, что футболист любит "хорошо провести время" после матчей.

Теперь скандал совсем иного уровня. Ведь речь идёт о преступлении, а не о каких-то загулах и нарушениях режима. Правда, в семье девушки, судя по всему, не хотят каких-то разбирательств. По крайней мере, отец Робсон утверждает, что она не собиралась ничего публиковать, а сам Гринвуд был членом их семьи.

— Харриет написала заявление. Она сказала, что её телефон взломали. Мы ей сказали всё удалить, она это сделала, но было уже поздно. Она подавлена, потому что не хотела, чтобы всё это попало в Сеть. Мы знаем Гринвуда со времён его выступлений за молодёжку. Он был частью нашей семьи два-три года. В последние месяцы их отношения складывались не лучшим образом. И она просто разбита из-за всего этого, — заявил Daily Mail Алан Робсон.

Правда, и тут есть нюанс. Слова Робсона-старшего вскоре были удалены. В любом случае впереди долгие и непростые разбирательства, которые не принесут карьере Мейсона Гринвуда ничего хорошего.

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