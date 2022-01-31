Жительница Удмуртии родила двух мальчиков прямо в вертолёте санитарной авиации

Жительница Удмуртии родила двух мальчиков на борту вертолёта санитарной авиации "Ансат" по пути в больницу в Ижевске и назвала их в честь пилотов. Об этом сообщает пресс-служба компании "Русские вертолётные системы".

Всё произошло 29 января, когда у беременной пациентки глазовской больницы начались схватки во время перелёта в медучреждение. Процесс развивался стремительно, поэтому бригаде врачей республиканского центра экстренной медицинской помощи пришлось принимать роды прямо в воздухе. В результате на свет появились два мальчика.

"Родители решили назвать их Александром и Олегом — по именам пилотов вертолёта", — говорится в записи.