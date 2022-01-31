Жительница Удмуртии родила двух мальчиков прямо в вертолёте санитарной авиации
Инцидент произошёл по пути в больницу в Ижевске. Отмечается, что детей родители назвали Александром и Олегом, ведь именно так зовут пилотов винтокрылого судна.
Жительница Удмуртии родила двух мальчиков на борту вертолёта санитарной авиации "Ансат" по пути в больницу в Ижевске и назвала их в честь пилотов. Об этом сообщает пресс-служба компании "Русские вертолётные системы".
Всё произошло 29 января, когда у беременной пациентки глазовской больницы начались схватки во время перелёта в медучреждение. Процесс развивался стремительно, поэтому бригаде врачей республиканского центра экстренной медицинской помощи пришлось принимать роды прямо в воздухе. В результате на свет появились два мальчика.
"Родители решили назвать их Александром и Олегом — по именам пилотов вертолёта", — говорится в записи.
А ранее Лайф рассказывал, что жительница Волгоградской области родила близнецов на парковке торгового центра. Роды пришлось принимать супругу женщины. На свет появились два здоровых мальчика весом 2,7 и 2,5 килограмма.
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