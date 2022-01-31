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Жительница Удмуртии родила двух мальчиков прямо в вертолёте санитарной авиации

Инцидент произошёл по пути в больницу в Ижевске. Отмечается, что детей родители назвали Александром и Олегом, ведь именно так зовут пилотов винтокрылого судна.

31 января, 13:46
<p>© <a href="https://helisystems.ru/zhenshhina-rodila-dvojnyu-v-vertolyote/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Русские вертолётные системы"</a></p>

© "Русские вертолётные системы"

Жительница Удмуртии родила двух мальчиков на борту вертолёта санитарной авиации "Ансат" по пути в больницу в Ижевске и назвала их в честь пилотов. Об этом сообщает пресс-служба компании "Русские вертолётные системы".

Всё произошло 29 января, когда у беременной пациентки глазовской больницы начались схватки во время перелёта в медучреждение. Процесс развивался стремительно, поэтому бригаде врачей республиканского центра экстренной медицинской помощи пришлось принимать роды прямо в воздухе. В результате на свет появились два мальчика.

"Родители решили назвать их Александром и Олегом — по именам пилотов вертолёта", — говорится в записи.

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А ранее Лайф рассказывал, что жительница Волгоградской области родила близнецов на парковке торгового центра. Роды пришлось принимать супругу женщины. На свет появились два здоровых мальчика весом 2,7 и 2,5 килограмма.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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