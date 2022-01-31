Тигрице Виоле устроили праздничный завтрак в преддверии китайского Нового года
Животное возрастом чуть старше года проживает в зоопарке Санкт-Петербурга и, по словам работника учреждения, в плане еды любит абсолютно всё.
Фото © Телеканал "Санкт-Петербург"
Репортаж о подарке для тигрицы Виолы в преддверии китайского Нового года. © Телеканал "Санкт-Петербург"
Тигрице Виоле из Ленинградского зоопарка решили устроить праздничный завтрак в преддверии китайского Нового года, символом которого полосатое животное является. Об этом рассказывает телеканал "Санкт-Петербург".
По словам рабочей по уходу за животными Юлии Гилицкой, Виола в еде неприхотлива и любит абсолютно всё.
"У неё нет каких-то особых предпочтений, но рацион у неё достаточно разнообразный: говядина, кролик. Также она любит красную и белую рыбу", — подчеркнула она.
Тигрице всего чуть больше года, поэтому порции для неё пока рассчитывают небольшие. Однако сегодня ей досталось порядка пяти килограммов говядины.
Ранее Лайф рассказал, что лев растерзал сотрудника зоопарка в Иране во время кормления. Жителям окрестных районов рекомендовано на время не подходить к территории питомника.
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