Тигрице Виоле устроили праздничный завтрак в преддверии китайского Нового года

Репортаж о подарке для тигрицы Виолы в преддверии китайского Нового года. © Телеканал "Санкт-Петербург"

Тигрице Виоле из Ленинградского зоопарка решили устроить праздничный завтрак в преддверии китайского Нового года, символом которого полосатое животное является. Об этом рассказывает телеканал "Санкт-Петербург".

По словам рабочей по уходу за животными Юлии Гилицкой, Виола в еде неприхотлива и любит абсолютно всё.

"У неё нет каких-то особых предпочтений, но рацион у неё достаточно разнообразный: говядина, кролик. Также она любит красную и белую рыбу", — подчеркнула она.

Тигрице всего чуть больше года, поэтому порции для неё пока рассчитывают небольшие. Однако сегодня ей досталось порядка пяти килограммов говядины.