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Тигрице Виоле устроили праздничный завтрак в преддверии китайского Нового года

Животное возрастом чуть старше года проживает в зоопарке Санкт-Петербурга и, по словам работника учреждения, в плане еды любит абсолютно всё.

31 января, 13:43

Фото © Телеканал "Санкт-Петербург"

Репортаж о подарке для тигрицы Виолы в преддверии китайского Нового года. © Телеканал "Санкт-Петербург"

Тигрице Виоле из Ленинградского зоопарка решили устроить праздничный завтрак в преддверии китайского Нового года, символом которого полосатое животное является. Об этом рассказывает телеканал "Санкт-Петербург".

По словам рабочей по уходу за животными Юлии Гилицкой, Виола в еде неприхотлива и любит абсолютно всё.

"У неё нет каких-то особых предпочтений, но рацион у неё достаточно разнообразный: говядина, кролик. Также она любит красную и белую рыбу", — подчеркнула она.

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Тигрице всего чуть больше года, поэтому порции для неё пока рассчитывают небольшие. Однако сегодня ей досталось порядка пяти килограммов говядины.

Ранее Лайф рассказал, что лев растерзал сотрудника зоопарка в Иране во время кормления. Жителям окрестных районов рекомендовано на время не подходить к территории питомника.

Авторы
Григорий Воронцов
Григорий Воронцов

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