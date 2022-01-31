Московский вуз начал проверку после видео, где темнокожим студентам дарят бананы

Неизвестные унижают темнокожих студентов МГСУ © VK / "Шокирующие новости"

В столице служба безопасности Московского государственного строительного университета (МГСУ) проводит расследование после появления в соцсетях видео, в котором неизвестные "пранкеры" унижают темнокожих студентов. Об этом сообщила пресс-служба вуза.

"Администрация НИУ МГСУ осведомлена о появлении видеоролика инцидента с иностранными гражданами, снятого на территории нашего университета. В настоящее время служба безопасности НИУ МГСУ проводит расследование этого инцидента", — цитирует РИА "Новости" сообщение.

На кадрах, появившихся в Сети, видно, что "приколисты" пристают к иностранцам, в частности дарят им бананы и закидывают снежками. Авторы ролика также много матерятся и используют расистские высказывания. По мнению администрации университета, "шутники" не являются студентами МГСУ.