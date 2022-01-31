Московский вуз начал проверку после видео, где темнокожим студентам дарят бананы
На кадрах, появившихся в соцсетях, видно, что "приколисты" пристают к иностранцам, в частности обзывают их и закидывают снежками. Предварительно, злоумышленники не являются учащимися учреждения.
Кадр из видео © VK / "Шокирующие новости"
Неизвестные унижают темнокожих студентов МГСУ © VK / "Шокирующие новости"
В столице служба безопасности Московского государственного строительного университета (МГСУ) проводит расследование после появления в соцсетях видео, в котором неизвестные "пранкеры" унижают темнокожих студентов. Об этом сообщила пресс-служба вуза.
"Администрация НИУ МГСУ осведомлена о появлении видеоролика инцидента с иностранными гражданами, снятого на территории нашего университета. В настоящее время служба безопасности НИУ МГСУ проводит расследование этого инцидента", — цитирует РИА "Новости" сообщение.
На кадрах, появившихся в Сети, видно, что "приколисты" пристают к иностранцам, в частности дарят им бананы и закидывают снежками. Авторы ролика также много матерятся и используют расистские высказывания. По мнению администрации университета, "шутники" не являются студентами МГСУ.
Ранее Лайф сообщал, что в Казани преподаватель медвуза унизила студентку из-за сломанной челюсти. У девушки после операций произошла некоторая деформация овала лица. По её словам, также от замечаний педагога пострадала ещё одна учащаяся, которая носит хиджаб.
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