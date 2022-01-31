В Казани преподаватель медвуза унизила студентку из-за сломанной челюсти

Студентка Дана Лоцких рассказала об унижениях со стороны педагога © Telegram / Mash Iptash

Студентка Казанского государственного медицинского университета Дана Лоцких рассказала об унижениях со стороны преподавателя. Как пишет телеграм-канал Mash Iptash, речь идёт о сотруднице кафедры гистологии, цитологии и эмбриологии Гульнаре Шаймардановой.

Как утверждает студентка, педагог периодически позволяла себе отпускать издевательские комментарии в адрес учащихся. В частности, самой Дане досталось от Шаймардановой за внешность. По словам девушки, преподаватель оскорбила её в присутствии одногруппников, которые вместе с ней сдавали в тот день экзамен.

"Она смотрит на мою зачётку и говорит всем присутствующим: "Вот я вижу, она в зачётке такая красивая — и что с ней стало сейчас... У неё какие-то проблемы?" Дело в том, что в 2020 году я сломала челюсть в пяти местах, но фотография в зачётке была до моего перелома", — рассказала Дана.

По словам студентки, после этого преподаватель говорила, что помимо лица у неё "перекосились ещё и мозги". Но потом всё-таки сжалилась над девушкой и заявила, что после пластики её внешность станет нормальной. Также Лоцких поведала, что Шаймарданова не оставила без "комплиментов" студентку в хиджабе, после того как та не смогла ответить на вопросы во время экзамена. Её педагог призвала снять платок, чтобы "не позорить религию", и посоветовала заняться учёбой.

В свою очередь, руководство вуза уже в курсе инцидентов, сообщает радиостанция "Говорит Москва". Сейчас, как указала первый проректор Лайсан Мухарямова, создана внутренняя комиссия для выяснения всех обстоятельств. Какого-либо комментария от самой Шаймардановой пока не последовало.