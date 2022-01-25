Учиться и работать в России: На встрече со студентами Путин рассказал, как будут поддерживать учёных и юные дарования Журналист Сергей Долгов — о молодёжной политике Владимира Путина и его встрече со студентами московских и региональных вузов. 25 января, 17:31 Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции из Ново-Огарёва проводит встречу со студентами ведущих отечественных вузов Москвы, Петербурга, Новосибирска, Нижнего Новгорода. Фото © ТАСС / Никольский Алексей

25 января, в День российского студенчества, Владимир Путин в модном нынче режиме видеоконференции побеседовал со студентами из Москвы, Питера, Новосибирска и Нижнего Новгорода. И не просто студентами, а учениками математических и IT-специальностей из числа призёров и победителей ряда всероссийских и международных турниров. Президент поговорил с ними об их настоящем и будущем, рассказал о новых инициативах правительства, направленных на то, чтобы сделать процесс обучения доступнее, а поиск успешной работы — проще. Причём не за рубежом, куда, к сожалению, уезжает много выпускников-математиков из того же Новосибирска, а дома. Не только и не столько в Москве, сколько в их собственных регионах.

Сегодняшнее общение президента Путина с учащимися вузов из Москвы, Питера, Новосибирска и Нижнего Новгорода не стоит недооценивать или воспринимать просто как рядовое мероприятие в рабочем календаре президента.

— Память о студенческом братстве, об удивительной студенческой поре остаётся с нами на всю жизнь. И не случайно, что сегодняшние учёные, врачи, инженеры, специалисты самых разных профессий — спустя годы — дружат, встречаются со своими сокурсниками, по-прежнему с теплотой вспоминают мудрость, наставления своих университетских профессоров, преподавателей, — заявил Владимир Путин. — Благодаря такой связи поколений Россия идёт вперёд, совершает научные, технологические прорывы.

Однако куда более важным акцентом его встречи стали слова о точных науках, прежде всего математике. Дело в том, что у россиян высшее образование ассоциируется в основном либо с гуманитарными науками, либо с "юристами-экономистами". При всей важности этих направлений государство должно тратить куда больше средств на обучение тех, кто готов заниматься точными науками, — именно они сейчас двигают технический прогресс вперёд.

— Наши физматы, наши школы и сейчас обеспечивают превосходство России в математике и информатике. Физико-математические школы — целая сеть была создана в своё время в Советском Союзе. И ваши победы, триумфы российских школьных и студенческих команд — наглядное подтверждение тому, что это было правильное решение в своё время, — заявил Владимир Путин. По словам президента, "математика — не какая-то абстрактная, отвлечённая область знаний".

— Математика — это, безусловно, наука будущего, инструмент для развития новых технологий и самых передовых отраслей. Речь в том числе о работе с большими данными в промышленности, в финансах, медицине, генетике — да где угодно. Кроме того, математика становится надёжной помощницей в гуманитарных науках, в истории и лингвистике. И, конечно, именно на основе математических методов идёт создание современных программных решений, разработок в сфере искусственного интеллекта, — напоминает Владимир Путин. — Поэтому наша принципиальная задача — обеспечить доступность современной подготовки по математике и информатике, причём уже с самых юных лет, чтобы любой школьник, если у него есть желание, мог изучать эти предметы на углублённом уровне.

Ну и, конечно же, не только мог изучать, но и оставался с этими знаниями работать в России. Именно поэтому президент пообещал увеличить помощь государства молодым учёным — тем исследователям, которые готовы делать великие открытия, но не в ущерб своей личной и семейной жизни, которую они тоже должны устраивать. — Здесь разные возможности существуют: жилищные сертификаты, льготная ипотека, служебное жильё. Вот по всем этим направлениям будем и дальше самым прямым образом работать и стараться создать многовекторную систему поддержки молодых исследователей, — заявил президент.

Рождение, воспитание — и образование

Если почитать западные СМИ, то президент России Владимир Путин позиционируется как великий геополитик, который денно и нощно решает судьбы мира. Но если почитать то, что говорит и делает сам российский лидер, то можно увидеть, что альфой и омегой для него являются внутрироссийские дела. Причём альфой выступают вопросы, связанные с новыми поколениями россиян, на плечи которых уже через 10–15 лет ляжет груз ответственности за российское общество и судьбу страны.

Год за годом президент выдвигал инициативы и принимал законы о повышении рождаемости. Год за годом он старался облегчить жизнь семейным парам с детьми (одна только идея маткапитала чего стоит). В конце 2020 года президент подписал закон "О молодёжной политике", который в том числе увеличивал предельный возраст молодёжи с 30 до 35 лет, а также предоставлял множество льгот и возможностей молодым семьям.

Огромное внимание уделяется не только благосостоянию, но и социальному воспитанию молодых людей. Как известно, им недостаточно получать знания или просто зарабатывать деньги — молодые люди куда больше, нежели представители более старших возрастов, хотят ощущать собственную причастность к каким-либо большим идеям. И государство дало им такую идею — конструктивную и полезную — в лице волонтёрских инициатив.

Становясь волонтёрами, молодые люди участвуют в различных социальных программах, развивают в себе коммуникативные и лидерские навыки, а также ощущают свою важность и даже причастность к выработке государственной политики.

— Волонтёрские центры "Единой России" и те люди, которые в них работали, стали своего рода лакмусовой бумажкой для партии с точки зрения понимания того, какая помощь нужна и требуется, — сказала Лайфу первый заместитель председателя Комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Елена Цуканова. Она напомнила, что в России учреждена международная премия "МЫВМЕСТЕ" ради поддержки социальных инициатив, направленных на помощь людям и улучшение их качества жизни, и её популяризацией занимается лично президент.

Одним из последних этапов на пути взросления и формирования молодых людей является получение ими высшего образования (точнее, возможность его получения) — и глава государства активно занялся этой проблемой. Поворотным моментом стал 2020 год, когда президент в обращении к Федеральному собранию заявил о необходимости ежегодно увеличивать количество бюджетных мест в вузах — и прежде всего в региональных. Этим своим заявлением глава государства поставил точку в спорах депутатов Госдумы с Министерством науки и высшего образования, которое выступало за сокращение бюджетных мест.

— Мы можем только поблагодарить президента, в противном случае депутатам пришлось бы менять законодательство и устанавливать количество бюджетных мест через поправки к закону об образовании, в котором есть формула расчёта контрольных цифр приёма исходя из общей численности населения в возрасте от 17 до 30 лет, — говорил на тот момент глава Комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов, благодаривший президента за упор на региональное образование.

— Мы несколько лет сталкиваемся с ситуацией, когда столичные вузы, получив большое количество бюджетных мест, тем самым оттягивали на себя абитуриентов, а следовательно, и кадры из регионов. Принцип "где родился, там и пригодился" на самом деле очень важен. Получение профессии в своём регионе позволяет лучше регулировать рынок труда, создавать хорошие условия для обеспечения кадрами местной экономики, — пояснял депутат. В итоге поручение президента начало выполняться.

Пусть говорят

— С 2020 года мы поступательно увеличиваем количество бюджетных мест, основную часть получают регионы. В этом году пороги университетов переступят сотни тысяч первокурсников, более 588 тысяч из которых будут учиться на бюджете. Это уже на 11,5 тысячи мест больше, чем в прошлом (2021-м. — Прим. ред.) году. Рост продолжится: на 2023/2024 учебный год мы распределим в вузы 590 156 бюджетных мест, — заявил министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

— Для правительства важно повышать уровень профессиональных компетенций у студентов. После выпуска молодые люди должны быть востребованными специалистами на рынке труда. В 2021 году в течение года после выпуска порядка 596 тысяч студентов нашли работу. Это более 75 процентов от общего числа выпускников. И, кстати, большинство нашли работу именно в том регионе, где и учились, — рассказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Но понятно, что о нуждах и потребностях молодёжи больше всего знают не депутаты или чиновники Минобра, а сама молодёжь. Поэтому Владимир Путин регулярно с ней встречается. Причём с разными группами молодёжи. Только за последние несколько месяцев он провёл беседы со школьниками (в сентябре 2021 года), школьниками и студентами (в ноябре), пообщался с молодёжью на конференции по искусственному интеллекту, молодыми учёными и аспирантами вузов (в декабре прошлого года).

И встречи эти проходят отнюдь не в формате монолога — Владимир Путин предпочитает именно диалог, причём открытый и прямой. Во-первых, потому, что Путину так интересно, а по нему видно, что он получает удовольствие от подобных дискуссий, и, во-вторых, только в таком диалоге президент может получить нужную ему информацию о проблемах и возможностях, после чего дать соответствующие поручения правительству.

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