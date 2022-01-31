Депутат Бородай заявил, что ему безразличны слова Сердючки, назвавшей его "террористом"

Депутат Государственной думы Александр Бородай заявил, что его не волнуют высказывания певца Андрея Данилко, выступающего в образе Верки Сердючки, который назвал его "бывшим террористом". Об этом парламентарий заявил в беседе с изданием "Газета.ru".

"Меня мало заботят комментарии Верки Сердючки, а также её оценки меня и моей деятельности. Меня совершенно не волнует, что сказала Верка Сердючка или Вовка Зеленский по моему поводу или по поводу кого-нибудь из моих товарищей", — сказал Бородай.

Бородай отметил, что личные комментарии "подобного рода персонажей" ему абсолютно безразличны и они могут говорить что хотят.