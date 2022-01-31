Депутат Бородай заявил, что ему безразличны слова Сердючки, назвавшей его "террористом"
Парламентарий также отметил, что его не волнуют комментарии со стороны президента Украины Владимира Зеленского. Он добавил, что "подобного рода персонажи" могут говорить что хотят.
Артист Андрей Данилко (Верка Сердючка). Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев
Депутат Государственной думы Александр Бородай заявил, что его не волнуют высказывания певца Андрея Данилко, выступающего в образе Верки Сердючки, который назвал его "бывшим террористом". Об этом парламентарий заявил в беседе с изданием "Газета.ru".
"Меня мало заботят комментарии Верки Сердючки, а также её оценки меня и моей деятельности. Меня совершенно не волнует, что сказала Верка Сердючка или Вовка Зеленский по моему поводу или по поводу кого-нибудь из моих товарищей", — сказал Бородай.
Бородай отметил, что личные комментарии "подобного рода персонажей" ему абсолютно безразличны и они могут говорить что хотят.
Ранее депутат Бородай предложил запретить Сердючке въезд в Россию после песни про Бандеру. Парламентарий пояснил, что Данилко "позволено всё" — так же, как и "Вовке Зеленскому". По его мнению, эти два артиста отчасти представляют собой самосознание политики Незалежной.
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