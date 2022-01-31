wewillROCyou: Алексей Ягудин запустил петицию в поддержку российских олимпийцев

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин запустил петицию в поддержку российских спортсменов в связи с запретом WADA использовать символику нашей страны. Об этом он сообщил в "Инстаграме", упомянув хештег #wewillROCyou, ставший символом поддержки российских спортсменов ещё на Олимпиаде в Токио.

"Мне вновь невероятно обидно, что наша команда опять выступит без флага. WADA ввела очередные санкции в 2019 году и запретила использовать российским спортсменам символику своей страны. И я решил запустить петицию, которую предлагаю поддержать каждому, кто переживает за наш спорт!" — написал Ягудин.

По его словам, каждый шаг неравнодушных людей может изменить ситуацию и склонить чашу весов в сторону справедливости. Он отметил, что даже если WADA не увидит петицию, то она дойдёт до тех, кому небезразлична судьба России на международной спортивной арене.

Петиция опубликована на сайте change.org. В документе Ягудин призывает WADA и Международный олимпийский комитет разрешить российским спортсменам выступать под флагом страны, исполнять гимн и называться сборной России. Инициативу уже поддержала коллега фигуриста Ирина Слуцкая, а также другие спортсмены и блогеры, в том числе Эдвард Рахман и Вера Бирюкова.

"Мы хотим справедливости и равенства на зимней Олимпиаде в Пекине и на дальнейших соревнованиях! <...> Поддержим наших героев вместе!" — написано в петиции, которая в настоящий момент собрала более 700 подписей.