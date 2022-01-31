Путин обсудит вопросы европейской безопасности с премьером Венгрии Орбаном
Ранее стало известно, что в ходе визита в Россию глава венгерского кабмина затронет тему производства российской вакцины от ковида, поставки газа и проект строительства атомной электростанции.
Встреча Владимира Путина и Виктора Орбана в 2018 году © Kremlin.ru
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан завтра, 1 февраля, обсудят вопросы обеспечения европейской безопасности. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
"Первого февраля в Москве состоятся переговоры президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, который будет находиться в России с визитом", — сказано в записи.
Также стороны затронут вопросы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, энергетической и культурно-гуманитарной областях.
Напомним, ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил, что премьер-министр Виктор Орбан в ходе визита в Россию обсудит производство российской вакцины от коронавируса, а также поставки газа. Также речь пойдёт о проекте строительства атомной электростанции — Будапешт надеется, что работы выйдут на новый этап.
Комментариев: 0