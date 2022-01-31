Путин обсудит вопросы европейской безопасности с премьером Венгрии Орбаном

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан завтра, 1 февраля, обсудят вопросы обеспечения европейской безопасности. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"Первого февраля в Москве состоятся переговоры президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, который будет находиться в России с визитом", — сказано в записи.

Также стороны затронут вопросы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, энергетической и культурно-гуманитарной областях.