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Путин обсудит вопросы европейской безопасности с премьером Венгрии Орбаном

Ранее стало известно, что в ходе визита в Россию глава венгерского кабмина затронет тему производства российской вакцины от ковида, поставки газа и проект строительства атомной электростанции.

31 января, 13:03
<p>Встреча Владимира Путина и Виктора Орбана в 2018 году © <a href="http://kremlin.ru/events/president/news/58003/photos/54561" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kremlin.ru</a></p>

Встреча Владимира Путина и Виктора Орбана в 2018 году © Kremlin.ru

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан завтра, 1 февраля, обсудят вопросы обеспечения европейской безопасности. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"Первого февраля в Москве состоятся переговоры президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, который будет находиться в России с визитом", — сказано в записи.

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Также стороны затронут вопросы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, энергетической и культурно-гуманитарной областях.

Напомним, ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил, что премьер-министр Виктор Орбан в ходе визита в Россию обсудит производство российской вакцины от коронавируса, а также поставки газа. Также речь пойдёт о проекте строительства атомной электростанции — Будапешт надеется, что работы выйдут на новый этап.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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