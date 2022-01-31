Bild: Мбаппе летом перейдёт в "Реал" и будет получать 50 миллионов евро в год
Официально об этом могут объявить после 1/8 финала Лиги чемпионов, где мадридцы сыграют как раз с ПСЖ.
Фото © C. Gavelle / PSG
Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе дал согласие на переход в мадридский "Реал" уже этим летом, сообщает немецкое издание Bild.
По данным источника, форвард станет самым высокооплачиваемым игроком на планете после перехода в "королевский клуб", а его зарплата составит 50 миллионов евро в год. Официально о трансфере может быть объявлено после 1/8 финала Лиги чемпионов, в которой "Реал" сыграет как раз с ПСЖ.
Напомним, Килиан Мбаппе ещё прошлым летом мог оказаться в "Реале", однако переход сорвался за несколько дней до закрытия трансферного окна.
Комментариев: 0