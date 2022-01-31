Bild: Мбаппе летом перейдёт в "Реал" и будет получать 50 миллионов евро в год

По данным источника, форвард станет самым высокооплачиваемым игроком на планете после перехода в "королевский клуб", а его зарплата составит 50 миллионов евро в год. Официально о трансфере может быть объявлено после 1/8 финала Лиги чемпионов, в которой "Реал" сыграет как раз с ПСЖ.