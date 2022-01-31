Джонсон поговорит с Путиным 31 января перед встречей с Зеленским на Украине

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон надеется сегодня, 31 января, обсудить ситуацию вокруг Украины с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщил представитель канцелярии главы британского правительства.

Между тем на следующий день после этого у Джонсона запланирован визит в Незалежную, где он встретится с президентом Владимиром Зеленским. Вместе с ним в Киев отправится министр иностранных дел Соединённого Королевства Лиз Трасс.