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Джонсон поговорит с Путиным 31 января перед встречей с Зеленским на Украине

Обсуждать британский премьер намерен ситуацию, складывающуюся вокруг Незалежной. Поездку же в Киев он совершит вместе с министром иностранных дел Соединённого Королевства Лиз Трасс.

31 января, 12:54
<p>Борис Джонсон © Twitter / <a href="https://twitter.com/BorisJohnson/status/1487729331380105216" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Boris Johnson</a></p>

Борис Джонсон © Twitter / Boris Johnson

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон надеется сегодня, 31 января, обсудить ситуацию вокруг Украины с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщил представитель канцелярии главы британского правительства.

Между тем на следующий день после этого у Джонсона запланирован визит в Незалежную, где он встретится с президентом Владимиром Зеленским. Вместе с ним в Киев отправится министр иностранных дел Соединённого Королевства Лиз Трасс.

Киодо: Борис Джонсон отменил визит в Японию из-за ситуации вокруг Украины

Киодо: Борис Джонсон отменил визит в Японию из-за ситуации вокруг Украины

А ранее посол РФ в Лондоне Андрей Келин сообщил, что главы МИД и Минобороны Британии посетят Москву на следующей неделе. Дипломат заметил, что заявления министров с угрозами в адрес РФ являются попытками "создать позицию сильного" перед переговорами. Однако они не позволят улучшить отношения.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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