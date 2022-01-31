Джонсон поговорит с Путиным 31 января перед встречей с Зеленским на Украине
Обсуждать британский премьер намерен ситуацию, складывающуюся вокруг Незалежной. Поездку же в Киев он совершит вместе с министром иностранных дел Соединённого Королевства Лиз Трасс.
Борис Джонсон © Twitter / Boris Johnson
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон надеется сегодня, 31 января, обсудить ситуацию вокруг Украины с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщил представитель канцелярии главы британского правительства.
Между тем на следующий день после этого у Джонсона запланирован визит в Незалежную, где он встретится с президентом Владимиром Зеленским. Вместе с ним в Киев отправится министр иностранных дел Соединённого Королевства Лиз Трасс.
А ранее посол РФ в Лондоне Андрей Келин сообщил, что главы МИД и Минобороны Британии посетят Москву на следующей неделе. Дипломат заметил, что заявления министров с угрозами в адрес РФ являются попытками "создать позицию сильного" перед переговорами. Однако они не позволят улучшить отношения.
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