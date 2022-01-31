Треш-стример Прокудин назвал избитую мать алкашкой и пообещал подать на неё в суд

Треш-стример Прокудин обвинил свою мать в алкоголизме. Видео © SHOT

Треш-стример из Волгограда Павел Прокудин, который избил в прямом эфире TikTok мать и бабушку, объяснил своё агрессивное поведение. В разговоре с телеграм-каналом SHOT блогер обвинил родительницу в алкоголизме и ненависти к нему.

"Она меня никогда не любила, ненавидела, я всегда сидел голодный. И я, в общем, зарабатываю в "Тиктоке", в эфире, потому что образование она мне не дала, эта мразь, алкашка", — пожаловался тиктокер.

По словам Прокудина, он "сидел пел песни и никого не трогал", а мать испортила ему эфир. Треш-стример также планирует подать на женщину в суд за то, что она разбила телевизор, который "даже не покупала". Кроме того, тиктокер заявил, что на пенсионерку он не нападал и ей просто досталось в ходе драки, когда она пыталась заступиться за дочь.