Треш-стример Прокудин назвал избитую мать алкашкой и пообещал подать на неё в суд
Тиктокер заявил, что родительница якобы разбила телевизор. По его словам, бабушку он не хотел бить и ей просто досталось в ходе драки, когда она стала защищать дочь.
Скриншот из видео © SHOT
Треш-стример Прокудин обвинил свою мать в алкоголизме. Видео © SHOT
Треш-стример из Волгограда Павел Прокудин, который избил в прямом эфире TikTok мать и бабушку, объяснил своё агрессивное поведение. В разговоре с телеграм-каналом SHOT блогер обвинил родительницу в алкоголизме и ненависти к нему.
"Она меня никогда не любила, ненавидела, я всегда сидел голодный. И я, в общем, зарабатываю в "Тиктоке", в эфире, потому что образование она мне не дала, эта мразь, алкашка", — пожаловался тиктокер.
По словам Прокудина, он "сидел пел песни и никого не трогал", а мать испортила ему эфир. Треш-стример также планирует подать на женщину в суд за то, что она разбила телевизор, который "даже не покупала". Кроме того, тиктокер заявил, что на пенсионерку он не нападал и ей просто досталось в ходе драки, когда она пыталась заступиться за дочь.
Ранее Лайф сообщал, что треш-стример Прокудин избил мать и бабушку в прямом эфире, а потом исчез из TikTok. Это далеко не первый его ролик, привлекший внимание правоохранительных органов.
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