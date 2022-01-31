FT: США подготовили санкции против совета директоров госкомпаний РФ и крупных чиновников

Белый дом подготовил санкции в отношении членов советов директоров российских госкомпаний и крупных чиновников. Об этом сообщила со ссылкой на источники британская газета Financial Times.

"Физические лица, которых мы определили [для включения в санкционный список], близки к Кремлю и играют роль в процессе принятия правительственных решений или как минимум имеют отношение к дестабилизирующему поведению Кремля", — приводятся слова чиновника администрации президента США.