FT: США подготовили санкции против совета директоров госкомпаний РФ и крупных чиновников
Ограничения также могут коснуться их жён и детей. Отмечается, что принятие этих мер зависит от якобы вероятного "российского вторжения" на Украину.
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Белый дом подготовил санкции в отношении членов советов директоров российских госкомпаний и крупных чиновников. Об этом сообщила со ссылкой на источники британская газета Financial Times.
"Физические лица, которых мы определили [для включения в санкционный список], близки к Кремлю и играют роль в процессе принятия правительственных решений или как минимум имеют отношение к дестабилизирующему поведению Кремля", — приводятся слова чиновника администрации президента США.
Отмечается, что рестрикции могут коснуться жён и детей этих бизнесменов и чиновников. По данным газеты, есть вероятность, что санкции примут в случае якобы вероятного "российского вторжения" на Украину.
Напомним, в последнее время западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться в Незалежную. Тем не менее риторика Запада не меняется: 19 января Джо Байден заявил, что в случае военного вторжения на Украину Россия столкнётся с катастрофой и США задействуют "невиданные санкции". А 24 января НАТО объявило, что усиливает присутствие в Восточной Европе.
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